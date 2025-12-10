Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), otellerde konaklayacak misafirlerden kimlik fotokopisi istenemeyeceğine karar verdi. Düzenleme; otel, motel, pansiyon, tatil köyü, günübirlik daire, kamp alanı ve benzeri bütün konaklama tesisleri için geçerli olacak.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Kayıtlarda yalnızca zorunlu bilgiler olan adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, geliş ve ayrılış tarihleri tutulacak.

Bugüne kadar alınan fotokopiler ise imha edilecek. Kararın gerekçesinde misafirlerin bilgilerinin emniyet birimlerine bildirmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılırken, kimlik belgesinin fotokopisinin alınmasının veya taranmasının ise “gereğinden fazla veri işleme” kapsamına girdiğine dikkat çekildi.

Otellerde kimlik fotokopisi uygulaması sona erdi

Hukukçu Mert Sezgen konuyla ilgili olarak “İşletmeler bu uygulamayı ‘Polis istiyor’, ‘Kanun böyle gerektiriyor’ diyerek meşrulaştırmaya çalışıyordu. KVKK kararı bu tartışmaya kesin bir nokta koydu. Yıllardır kimlik fotokopisi alınmasının sebebi aslında mevzuattaki bir boşluktu” dedi.

Sezgen, veri güvenliğini ihlal eden işletmelerin 13 milyon 620 bin 402 TL’ye kadar idari para cezasına çarptırılacağını söyledi.

