Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de kritik temaslar! Görüşmeler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gitti. Türkiye, 2012 yılından bu yana 'diyalog ortağı' olduğu ŞİÖ'de devlet başkanı düzeyinde temsil edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Çin’i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için gittiği Çin'de peş peşe kritik temaslarda bulunuyor.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü. Liderlerin görüşmesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Çin arasındaki ekonomik iş birliği ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilerleyen saatlerde diğer ülkelerin devlet başkanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve sonrasında Çin Devlet Başkanı ve eşinin, zirve katılımcıları onuruna vereceği akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

ŞAHBAZ ŞERİF İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN SURİYE VE İSRAİL SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eylemin karşısında konuşlanıldığını vurguladı.

Ayrıca Erdoğan, İsrail'in Gazze'de soykırım politikasını genişletmek istediğini, buna karşı Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyetini dile getirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN EŞİTLİK VE ADALET ÇAĞRISI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye çok taraflı çerçevelerde eş güdümü sürdürerek uluslararası eşitliğe ve adalete katkı sağlama çağrısında bulundu.

Şi, görüşmede, iki ülkenin ilişkilerin yüksek düzeyli gelişimini sürdürmesinin, kendi temel çıkarlarına olduğu kadar Küresel Güney'in ortak çıkarlarına da hizmet edeceğini vurgulayarak, "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri." dedi.

Çin ve Türkiye'nin zamanın eğilimini kucaklayarak barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarıyla ulusal refaha ulaşma yolunda karşılıklı atılımlarını sürdürmesi gerektiğini dile getiren Şi, "İki ülke stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyarak daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin inşası için birlikte çalışmalı." ifadesini kullandı.