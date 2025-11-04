241 kişiye mezar olan uçaktan sadece o sağ çıkabildi! "Kaza aklımdan çıkmıyor, acı çekiyorum"

Geçtiğimiz haziran ayında Hindistan'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer yapan Air India uçağı, kalkışın ardından meydana gelen trajik bir kaza sonucu düşmüştü. Kazada 241 kişi hayatını kaybederken, 39 yaşındaki Viswashkumar Ramesh ise sağ kurtulan tek yolcu olmuştu.

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde, alevler içindeki Boeing 787’nin enkazından Ramesh’in kendi başına yürüyerek uzaklaştığı görülmüştü. Ramesh, kendisini koltuğundan çözerek uçağın gövdesindeki bir açıklıktan dışarı sürünerek çıktığını anlatmıştı.

"BİTİK DURUMDAYIM"

BBC’ye açıklamalarda bulunan Ramesh, yaşadığı şoku ve travmayı dile getirerek "Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum ama fiziksel ve ruhsal olarak bitik durumdayım" dedi.

Ramesh, uçakta sadece birkaç koltuk ötede oturan kardeşi Ajay’ı kaybettiğini ve bu kaybın kendisi için tarifsiz bir acı oluşturduğunu ifade etti. Kardeşinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan Ramesh, "Bir tek ben kurtuldum, hala inanamıyorum. Ama kardeşimi kaybettim. O benim bel kemiğimdi, her zaman yanımdaydı" ifadelerini kullandı.

"HER GECE KAZAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Kazadan sonra İngiltere'ye dönen Ramesh, halen travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele ettiğini, eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile iletişim kuramadığını açıkladı.

Ramesh, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı:

"Kaza sonrası her şey çok zorlaştı. Fiziksel olarak, zihinsel olarak... Ailem de çok etkilendi. Annem dört aydır her gün kapının önünde oturuyor, kimseyle konuşmuyor. Ben de kimseyle konuşmak istemiyorum. Her gece kazayı düşünüyorum, aklımdan çıkmıyor. Acı çekiyorum."