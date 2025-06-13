Hindistan'daki uçak kazasından yürüyerek çıkmıştı: 11A yolcusu dehşeti anlattı! "Biri beni yakaladı ve..."

Hindistan'daki uçak kazasının tek kurtulan yolcusu, yaşadıklarını anlattı. 11A koltuğunda oturan ve uçağın enkazından yürüyerek ambulansa giden adam dehşeti "Ayağa kalktığımda etrafımda cesetler vardı. Ayağa kalktım ve koştum. Biri beni yakaladı, hastaneye götürdü" sözleriyle aktardı.

Son zamanlarda peş peşe meydana gelen uçak kazalarından sonuncusu Hindistan'da meydana geldi. Ahmedabad'daki faciada kalkıştan dakikalar sonra yerleşim alanına düşen Boeing 787 tipi Air India uçağında, 300'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Air India'dan (Hindistan Havayolları) yapılan açıklamada, uçakta 169 Hindistan vatandaşı, 53 Britanyalı, yedi Portekiz vatandaşı ve bir Kanadalı bulunduğu kaydedildi.

Faciada yaşanan bir olay ise gündeme bomba gibi düştü. Uçakta bulunan Hindistan doğumlu İngiliz vatandaşı Vishwashkumar Ramesh, kazada sağ kurtulan tek isim oldu.

DEHŞETTEN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Ahmedabad Emniyet Müdürü GS Malik ANI haber ajansına göre 11A numaralı koltukta oturan Vishwashkumar Ramesh, kazanın olduğu bölgeden yürüyerek uzaklaştı ve ambulansa kendi bindi.

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Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Ramesh'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken aynı uçakta bulunan kardeşi Ajay'ın nerede olduğunu bilmediği belirtildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını ve sonrasını paylaşan Ramesh, kendine geldiğinde çevresinde cesetleri gördüğünü söyledi. Ramesh, "Ben bile nasıl sağ çıktığıma inanamıyorum. Bir an için ben de öleceğimi hissettim. Ama gözlerimi açıp etrafıma baktığımda hayatta olduğumu fark ettim. Hala nasıl hayatta kaldığıma inanamıyorum.

Uçuş havalandığında, 5 ila 10 saniye içinde havada kalmış gibi hissettim. Aniden ışıklar titremeye başladı sonra uçak orada bulunan bir tesise çarptı. Nasıl hayatta kaldığımı bilmiyorum. Gözlerimin önünde insanların öldüğünü gördüm. Ayağa kalktığımda etrafımda cesetler vardı. Korkmuştum. Ayağa kalktım ve koştum. Etrafımda uçağın parçaları vardı. Biri beni yakaladı ve beni bir ambulansa koyup hastaneye götürdü" dedi.

Erkek kardeşi işe aile ziyareti dönüşü İngiltere'ye dönen Ramesh'in uzun yıllardır İngiltere'de yaşadığı ve İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi. Öte yandan Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, yolcuyu hastanede ziyaret etti.

YOLCU AİLELERİNE 86 BİN POUND

Air India'nın sahibi olan TATA Group isimli şirket, ölen her yolcunun ailesine 86 bin pound verileceğini duyurdu.

Öte yandan dünyayı sarsan uçak kazasında cesetleri kurtarma ve teşhis etme çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Hindustan Times, uçakta bulunan iki kara kutudan birinin incelenmek üzere kurtarıldığını yazdı.

KARA KUTUYU İNCELEYECEKLER

Ön taraftan olan kara kutuya ise henüz ulaşılamadı. A arka tarafta olan Flight Data Recorder (FDR) kurtarılarak analiz için teslim edildi. Araştırmacılar bu kara kutu verilerini hızla analiz etmek için bir araya geliyor.

Hindistan liderliğindeki kaza soruşturmasına, İngiliz kurbanların sayısı nedeniyle İngiltere Hava Kazası Soruşturma Birimi'nden uzmanlar, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve havacılık devi Boeing dahil olacak. Air India'dan bir ekip, yas tutan ailelere destek olmak ve yerel yetkililere yardımcı olmak için Ahmedabad'a gönderildi.