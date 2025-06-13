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265 kişinin can verdiği uçak kazasını aydınlatacak gelişme! Hepsi seferber oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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265 kişinin can verdiği uçak kazasını aydınlatacak gelişme! Hepsi seferber oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'dan İngiltere'ye gitmek için havalanan uçak dün kısa süre içinde düştü, 200'den fazla insan can verdi. Arama çalışmaları sürerken tüm gizemi çözecek bir gelişme yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 242 kişinin bulunduğu uçak düştü. Komiser Yardımcısı Kanan Desai, kazanın ardından 265 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

SADECE 1 KİŞİ SAĞ ÇIKABİLDİ

Kaza dünyada büyük yankı uyandırırken Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan 242 kişiden biri olan Ramesh Viswashkumar, kazadan kurtuldu. 38 yaşındaki Viswashkumar'ın, uçakta acil çıkış kapısının hemen arkasında yer alan 11A numaralı koltukta oturduğu aktarıldı.

Viswashkumar'ın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

265 kişinin can verdiği uçak kazasını aydınlatacak gelişme! Hepsi seferber oldu - 1. Resim

TÜM GİZEMİ ÇÖZECEK

Öte yandan halen cesetleri kurtarma ve teşhis etme çalışmaları sürüyor. Yerel gazete Hindustan Times, uçakta bulunan iki kara kutudan birinin bulunduğunu ve inceleneceğini aktardı. Ön taraftan olan kara kutu ise henüz bulunamadı.

Birçok araştırmacı bulunan kara kutu verilerini hızla analiz edecek.

265 kişinin can verdiği uçak kazasını aydınlatacak gelişme! Hepsi seferber oldu - 2. Resim

Soruşturmaya İngiliz kurbanların sayısı nedeniyle İngiltere Hava Kazası Soruşturma Birimi'nden uzmanlar, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve havacılık devi Boeing de dahil olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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