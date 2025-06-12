Hindistan'daki uçak kazasından sadece o kurtulmuştu! Ambulansa yürüyerek gitti: Doktorunun açıklaması 'yok artık' dedirtti

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçak kazasında yaklaşık 294 kişinin hayatını kaybederken sadece 1 kişi sağ kurtuldu. Kazadan sağ olarak çıkan Ramesh Vishwashkumar'un doktoruna göre büyük ölçüde yara almadan kurtuldu.

Hindistan polisi, Ahmedabad şehrinden havalandıktan kısa süre sonra yerleşim yerine düşen uçak kazasında yaklaşık 294 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştiren 242 yolcu taşıyan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra tıp öğrencilerinin kaldığı üniversite hosteline düştüğü kazada can kaybı arttı. Ahmedabad şehrindeki yetkililer, kazada can kaybının 290’ı aştığını, 50’den fazla kişinin ise yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdürüldüğünü açıkladı.

Hindistanlı polis yetkilisi Vidhi Chaudhary, yaptığı basın açıklamasında, "Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içinde uçağın düştüğü binada kalan öğrenciler de bulunuyor" dedi.

SADECE 1 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Uçak kazasından sağ olarak kurtulan tek kişi olan Ramesh Vishwashkumar, yaşadıklarını anlattı. 11A koltuğunda hayata tutunan Ramesh Vishwashkumar, "Her taraf ceset doluydu" dedi.

Karısı ve çocuklarıyla 20 yıldır Londra'da yaşayan İngiliz uyruklu olan Vishwash, ailesini ziyaret etmek için birkaç günlüğüne Hindistan'a geldi. Kardeşi Ajay Kumar Ramesh ile birlikte İngiltere'ye geri dönen ve 11A numaralı koltukta oturan Vishwash uçak kazasından kurtulan tek kişi oldu.

DOKTORUNDAN 'YOK ARTIK' DEDİRTEN AÇIKLAMA

Wall Street Journal'ın haberine göre; Ramesh Vishwashkumar'in doktoruna göre, Vishwashkumar büyük ölçüde yara almadan kurtuldu.

Vishwashkumar, kazanın ardından ambulansa yürüyerek gitmişti.