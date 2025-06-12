11A'da hayata tutundu! Hindistan uçağından sağ çıkan adam: Her taraf ceset doluydu

Hindistan'da uçak kazasından sağ olarak kurtulan Ramesh Vishwashkumar, yaşadıklarını anlattı. 11A koltuğunda hayata tutunan Ramesh Vishwashkumar, "Her taraf ceset doluydu" dedi.

Hindistan'dan İngiltere'ye giden Air India'ya ait bir yolcu uçağı Ahmedabad şehrinde yere çakıldı. 244 yolcunun bulunduğu uçakta sağ kurtulan Ramesh Vishwashkumar yaşadıklarını anlattı.

KARDEŞİ İLE İNGİLTEREYE GERİ DÖNÜYORDU

Karısı ve çocuklarıyla 20 yıldır Londra'da yaşayan İngiliz uyruklu olan Vishwash, ailesini ziyaret etmek için birkaç günlüğüne Hindistan'a geldi. Kardeşi Ajay Kumar Ramesh ile birlikte İngiltere'ye geri dönen ve 11A numaralı koltukta oturan Vishwash uçak kazasından kurtulan sayılı kişilerden oldu.

UÇAK KALKIŞTAN 30 SANİYE SONRA ÇAKILDI

Vishwash'ın anlattığına göre kalkıştan otuz saniye sonra, yüksek bir ses duyuldu ve ardından uçak düştü. Vishwash, "Her şey çok hızlı oldu" dedi.

HER TARAF CESET DOLUYDU, BİRDEN AYAĞA KALKTI VE KOŞTU

Vishwash, uçağın düşmesinin ardından yaşadığı korkunç sahneyi anlattı. Etrafında yatan cesetler olduğunu ve korkunç manzaraya bakmaktan çok korktuğunu söyleyen Vishwash, birden ayağa kalkarak koşmaya başladı. Daha sonra ise bir ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Vishwash, göğsünde, gözlerinde ve ayaklarında 'darbe yaralanmaları' oluştuğunu söyledi.

Öte yandan Ahmedabad'daki sivil hastane cesetlerle dolu ve CP, DNA testi yapıldıktan sonra cesetlerin aile üyelerine geri verilecek.

Uçakta 53 İngiliz, 169 Hint, 7 Portekiz ve bir Kanada vatandaşı bulunduğu öğrenildi.