Hindistan uçak kazasında ölü var mı, kaç kişi öldü? Hindistan'da Air India yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde büyük bir hava faciası yaşandı. Air India Havayolları’na ait Londra seferini yapan bir yolcu uçağı, kalkıştan sadece birkaç dakika sonra yerleşim alanına düştü. Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın enkazından yükselen dumanlar uzaktan görüntülendi. İlk bilgilere göre uçakta 244 kişi bulunduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrası Hindistan uçak kazasında ölü var mı, kaç kişi öldü merak ediliyor.

Air India’ya ait AI171 sefer sayılı uçak, yerel saatle 13.39’da Ahmedabad Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı.

Kalkışın ardından henüz 5 dakika geçmişti ki pilotlar tarafından hava trafik kontrol kulesine acil durum sinyali gönderildi. Çağrının ardından uçakla tüm iletişim kesildi. Kısa süre sonra uçağın kentteki yerleşim alanlarından birine düştüğü bilgisi ulaştı.

HİNDİSTAN UÇAK KAZASINDA ÖLÜ VAR MI?

Hindistan’ın batısında bulunan Ahmedabad kentinde yaşanan uçak kazası, tüm dünyada endişeye neden oldu. Uçağın, havalimanına oldukça yakın mesafede bulunan yerleşim alanına çakılmasıyla birlikte olay yerinden yoğun dumanlar yükseldi. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Kalkıştan kısa süre sonra hava trafik kontrol kulesine acil durum bildirimi yapan uçağın çağrının hemen ardından radardan kaybolduğu belirtildi. Kazanın etkisiyle çok sayıda evde ağır hasar meydana geldiği, enkazın etrafında kaos yaşandığı bildirildi.

Şu an için kazada ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın meydana geldiği bölgenin tıp fakültesi öğrencilerinin konakladığı bir lojmana yakın olması nedeniyle onlarca öğrencinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

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HİNDİSTAN UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yetkililer Air India’ya ait AI171 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesinin ardından detaylı inceleme başlattı. Uçakta toplam 244 kişinin bulunduğu açıklanırken bu sayının 232 yolcu ve 12 kişilik mürettebattan oluştuğu bildirildi.

Uyrukları açıklanan yolcular arasında 169 Hint, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve 1 Kanadalı olduğu kaydedildi.

Henüz resmi makamlar tarafından kazaya ilişkin can kaybı sayısı doğrulanmadı fakat Reuters’ın haberine göre uçağın tıp öğrencilerinin kaldığı lojmanın yakınlarına düşmesi nedeniyle 50 ila 60 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından bazı yolcuların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

AIR INDIA YOLCU UÇAĞI AHMEDABAD KENTİNE DÜŞTÜ

Uçak kazası Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinden Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalanan AI171 sefer sayılı uçakla gerçekleşti.

Yerel saatle 13.39'da kalkış yapan uçak, havalandıktan kısa süre sonra teknik bir arıza bildirerek acil durum ilan etti.

Air India tarafından yapılan ilk açıklamada, uçağın Ahmedabad Havalimanı yakınındaki yerleşim alanına düştüğü doğrulandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kaptan pilotun 8 bin 200 saatlik uçuş deneyimine sahip olduğu, yardımcı pilotun ise bin 100 saatlik tecrübeye sahip olduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin detaylı teknik inceleme başlatılırken, havaalanındaki tüm uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu Kinjarapu, yaptığı açıklamada olayın derin üzüntü ve şok meydana getirdiğini belirterek “Tüm havacılık ve acil müdahale ekiplerine anında harekete geçmeleri talimatı verdim. Gelişmeleri yakından izliyorum” ifadelerini kullandı.