Hindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü? 12 Haziran Hindistan uçak kazası

Son dakika Hindistan uçak kazası gündeme geldi. 12 Haziran Perşembe günü kalkış yapan yolcu uçağı düştü. Hindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü aramaları hız kazandı.

Son dakika Hindistan uçak kazası gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’nda Air India’ya ait bir yolcu uçağının 12 Haziran 2025 Perşembe günü kalkış sırasında düştüğü bildirildi. Hindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü merak ediliyor.

HİNDİSTAN UÇAK KAZASI NEREDE OLDU?

Air India uçağının düştüğü kaza, Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza, 12 Haziran 2025 sabahı uçağın kalkış yaptığı sırada meydana geldi. Yerel saatle yaklaşık 09.30 civarında olduğu tahmin ediliyor. Kazanın Meghaninagar bölgesinde olduğu doğrulandı.

Olay yerine hızla itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi; televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde, kaza bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği ve enkazın alevler içinde olduğu görüldü.

SON DAKİKA HİNDİSTAN UÇAK DÜŞTÜ

Uçak, Ahmedabad Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra, havalimanına yakın Meghaninagar bölgesinde bir yerleşim alanına düştü.

Kaza, uçağın İngiltere'ye gitmek üzere havalandığı sırada, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra meydana geldi. Enkazın büyük kısmı havalimanından 2,5 kilometre uzakta, Dharpur yakınlarında olduğu yoğun dumanla birlikte tespit edildi.

Meghaninagar, Ahmedabad’ın yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ve havalimanına yakınlığı nedeniyle uçuş rotaları üzerinde sıkça yer alıyor. Kazanın, yerleşim bölgelerini de etkileyebileceği düşünülüyor.

Can kaybı veya yaralı sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı.

HİNDİSTAN UÇAK KAZASI YOLCU SAYISI

İngiltere'ye gitmek üzere havalanan uçakta 242 kişinin bulunduğu belirtildi. ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü. 230 yolcu ve 12 mürettebat üyesi olmak üzere 242 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.