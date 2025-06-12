Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı! Kızıyla buluşacaktı

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçaktan sadece 1 kişi sağ kurtulurken, hayatını kaybedenler arasında eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin olduğu belirtildi. Gujarat'ın eski Başbakanı'nın kızıyla Londra'da buluşmak üzere uçağa bindiği öğrenildi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, 41 kişinin yaralandığı kazada 204 kişinin öldüğünü doğruladı. Ölen ve yaralananların uçaktaki kişilerden mi, yerleşim yerindekilerden mi olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, daha önce düşen uçağın 232'si yolcu ve 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıklamıştı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ESKİ GUCERAT BAŞBAKANI RUPANİ'NİN DÜŞEN UÇAKTA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde havadaki yoğun siyah dumanla uçağın düştüğü Meghani Nagar yerleşim yerindeki bina ve araçların yanması dikkati çekti.

Ayrıca olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtildi.

India Today'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor.

Hindustan Times'ın bazı kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre ise uçağın bir parçasının BJ Tıp Koleji'ndeki stajyer doktorların yurdunun üzerine düştüğü öne sürüldü.

NDTV'nin haberinde stajyer doktorların bulunduğu yurttaki 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Havacılık uzmanı Sanjay Lazar, kazanın 825 fit yükseklikte gerçekleştiğini söyledi.

Eski bir pilot olan Saurabh Bhatnagar, uçağın düşmesine kuş çarpmasının neden olmuş olabileceğini söyledi. Bhatnagar, birden fazla kuşun uçağa çarpması sonucu uçağın motorunun arızalanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Uçağın pilotu Sumeet Sabharwal'ın 8 bin 200 saatlik uçuş deneyimine sahip olduğu, yardımcı pilot Clive Kundar'ın ise 1100 saatlik uçuş tecrübesi bulunduğu belirtildi.

BİR YOLCU KAZADAN KURTULDU

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan 242 kişiden biri olan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, kazadan kurtuldu.

38 yaşındaki Bucharvada'nın, uçakta acil çıkış kapısının hemen arkasında yer alan 11A numaralı koltukta oturduğu aktarıldı.

Bucharvada'nın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.