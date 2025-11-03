Louvre’daki 100 milyon dolarlık soygunu DNA çözdü! Veri tabanı suçluları ele verdi

Louvre Müzesi’ndeki 100 milyon dolarlık mücevher soygunu, olay yerinde bırakılan DNA izleri sayesinde kısa sürede çözüldü. Polis, Fransa’nın 4,4 milyon profillik dev DNA veri tabanı sayesinde üç şüpheliyi bir hafta içinde yakaladı.

BİR DAMLA TERLE GELEN İTİRAF: LOUVRE SOYGUNU ÇÖZÜLDÜ

Savcılığa göre, hırsızların DNA’sı müzenin penceresinde ve kaçışta kullanılan motosikletlerde tespit edildi. Üçüncü zanlının genetik izi ise hırsızların tırmandığı mekanik merdivende bulundu. Soruşturmacılar, olay yerinden toplam 150 örnek topladı; üç zanlının da daha önceki suç kayıtları nedeniyle DNA’ları veri tabanında zaten mevcuttu.

Fransa’nın 1998’de kurduğu Ulusal Genetik Parmak İzi Veri Tabanı (FNAEG), bugün 4,4 milyon DNA profilini barındırıyor ve ülkenin suç soruşturmalarının temelini oluşturuyor. Tükürük, saç, ter ya da kan örnekleri kamu veya özel laboratuvarlarda inceleniyor, sonuçlar merkezi sistemle karşılaştırılıyor. Polis sendikası, "Artık saatler içinde DNA sonucu alabiliyoruz" diyor.

MÜZE HIRSIZLARINI DNA ELE VERDİ

Veri tabanı, ilk olarak "Doğu Paris Katili" Guy Georges vakasından sonra kurulmuştu. Zamanla kapsamı genişletilen sistem bugün cinayet, terör, uyuşturucu ve hırsızlık dahil onlarca suç türünde kullanılıyor. DNA örneği vermeyi reddedenler bir yıla kadar hapis ve 15 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

The New York Times'dan edinilen bilgilere göre sistem yalnızca yeni vakalarda değil, "soğuk dosya"larda da büyük başarı sağladı. Yıllar önce işlenen cinayet ve tecavüz davaları, sonradan eşleşen DNA örnekleriyle çözüldü. 2011’de benzer DNA profillerinin izlenmesi, bir katilin babasına ulaştırarak 9 yıllık cinayet dosyasını aydınlattı.

Fransa’nın sistemi ABD’nin CODIS ağına benzer şekilde çalışıyor, ancak özel genetik test şirketlerinin verileri kullanılmıyor. Bunun nedeni, II. Dünya Savaşı’nda Yahudilerin soy bilgilerinin toplama kamplarında kullanılmasının oluşturduğu tarihsel travma.

Yine de İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, yakın zamanda hazırlanan bir yasa tasarısıyla çözülmemiş ağır suçlarda yabancı genetik veri tabanlarına erişimin gündeme gelebileceğini açıkladı.