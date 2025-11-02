Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldı

Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurtuluş Savaşı döneminde 2 yıl boyunca direniş sergileyen Gaziantepliler büyük bir zafer elde ederken, Fransızlar ise tarihte benzerine az rastlanır bir soykırıma imza attı ve 25 Aralık 1921'de şehri terk ederken binlerce Müslüman çocuğu da kaçırdı. Yaptıkları barbarlıkların haddi hesabı yoktu, seneler sonra ortaya çıkanı en fecisi oldu. Fedai Mehmet'in ayağı kesip savaş ganimeti saydılar, rivayete göre ayak Louvre Müzesi'nde...

Fransızlar 4 Kasım 1919 tarihinde işgal ettiği Gaziantep'te tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza attı. Antep savunmasında Fransızların şehirden çekilirken Fedai Mehmet isimli kahraman çocuğun kestikleri ayağını savaş ganimeti olarak Fransa'ya götürüp uzun süre, son günlerde hırsızlık olayıyla ilgili dünya gündemine giren Louvre Müzesi'nde sergiledikleri iddia edildi.
Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağını savaş ganimeti sayıldı - 1. Resim

FRANSIZ BARBARLIĞI GÖZLER ÖNÜNDE SERİLDİ

Antep'in kahraman çocuklarından Fedai Mehmet ile ilgili gündeme gelen iddia Fransızların o dönem yaptığı barbarlığı gözler önüne serdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Fransız barbarlığı konusunda Gaziantep'te yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağını savaş ganimeti sayıldı - 2. Resim

MEKTUP GÖTÜRÜRKEN ESİR DÜŞTÜ

Fedai Mehmet'in Antep savunmasının çocuk kahramanlarından olduğunu belirten Yakar, "Ağustos 1920'de Samköyü civarında bulunan 2. Kolordu Selahattin Adil Paşa'ya bir mektup gitmesi gerekiyordu. Şehir içindeki komutan Kilisli Arslan Bey henüz 10-11 yaşında olan Fedai Mehmet ve İsmail Say'ı görevlendirir. Fedai Mehmet ile İsmail Say mektupları ulaştırmaya çalışırken Fransızlara esir düşerler. Şimdiki Kolejtepe'de o dönem Fransızların karargahı var. Esir düştükten sonra Fedai Mehmet ile İsmail Say'ı o karargahta sorgularlar ve çocuklar o kadar çok işkence görmesine rağmen kesinlikle casusluk yapmadıklarını, fakir aile çocukları olduklarını söylerler ve o mektuptan hiçbir şekilde bahsetmezler. Daha sonra çocukları ertesi gün bırakırlar. Çocuklar giderken arkalarından ateş ederler. İsmail Say, 9 yerinden kurşun yer ve orada şehit olur. Fedai Mehmet de 4 yerinden kurşun yemiş ve yaralanmıştır.

Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağını savaş ganimeti sayıldı - 3. Resim

FRANSIZLAR KAHRAMAN ÇOCUĞUN AYAĞINI LOUVRE MÜZESİ'NE GÖTÜRMÜŞ!

Fransızlar Mehmet'i alırlar, hastaneye götürürler ve orada ayağını keserler. O kadar çok işkenceye rağmen Fedai Mehmet'in ağzından bir tek kelime çıkmaz, Fransızlara hiçbir bilgi vermez. Türkler elinde bulunan 3 tane Fransız esirine karşılık Fedai Mehmet'i teslim alır. Hatta Fransızların bu çocuk kahramanın, kahramanlığından dolayı kesilen ayağının bir parçasını Fransa'daki Louvre Müzesi'ne götürdüğü rivayet edilir" şeklinde konuştu.

Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağını savaş ganimeti sayıldı - 4. Resim

"KESİK AYAĞIM HALA ARA SIRA RÜYAMA GİRER"

Fedai Mehmet ise hatıralarında kesik ayağının Fransızların müzelerine götürdüğünü bizzat kendisi şu ifadelerle anlatıyor:
"O benim kesik ayağım hala ara sıra rüyama bile girer. Evet, işte şu ayağımın eşi olan o ayak, sonra haber aldım, Fransa'ya bile gönderilmiş. Orada bilmem ne hastanesi varmış. O hastanenin müzesindeymiş."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrasya tüneli bugün kapalı mı? İşte 2 Kasım 2025 Pazar Avrasya Tüneli'nin güncel durumu ve alternatif güzergah bilgisi...CHP'den itirafçılara 'vekillik' teklifi! Barış Yarkadaş deşifre etti: İfadeni değiştirirsen...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alkol kasalarından haç işareti yaptılar! 3 kişi gözaltına alındı - GündemAlkol kasalarından haç işareti yaptılar, sokaklarda gezdilerPastırma sıcakları yerini yağışa bırakıyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarı - GündemMeteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarıBakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi! - GündemYurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiler!Gebze'de derin inceleme! Çöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildi - GündemÇöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildiİyi Partili Usta’ya büyük tepki! Kurtulmuş’a söylediği sözleri AK Parti ve DEM kınadı - Gündemİyi Partili Usta’ya büyük tepki! AK Parti ve DEM kınadıİki bin PKK'lı SDG'ye geçti! Sürecin geleceği örgütteki tasfiyelere bağlı - Gündemİki bin PKK'lı SDG'ye geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...