Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldı

Fransızlar 4 Kasım 1919 tarihinde işgal ettiği Gaziantep'te tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza attı. Antep savunmasında Fransızların şehirden çekilirken Fedai Mehmet isimli kahraman çocuğun kestikleri ayağını savaş ganimeti olarak Fransa'ya götürüp uzun süre, son günlerde hırsızlık olayıyla ilgili dünya gündemine giren Louvre Müzesi'nde sergiledikleri iddia edildi.



FRANSIZ BARBARLIĞI GÖZLER ÖNÜNDE SERİLDİ

Antep'in kahraman çocuklarından Fedai Mehmet ile ilgili gündeme gelen iddia Fransızların o dönem yaptığı barbarlığı gözler önüne serdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Fransız barbarlığı konusunda Gaziantep'te yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

MEKTUP GÖTÜRÜRKEN ESİR DÜŞTÜ

Fedai Mehmet'in Antep savunmasının çocuk kahramanlarından olduğunu belirten Yakar, "Ağustos 1920'de Samköyü civarında bulunan 2. Kolordu Selahattin Adil Paşa'ya bir mektup gitmesi gerekiyordu. Şehir içindeki komutan Kilisli Arslan Bey henüz 10-11 yaşında olan Fedai Mehmet ve İsmail Say'ı görevlendirir. Fedai Mehmet ile İsmail Say mektupları ulaştırmaya çalışırken Fransızlara esir düşerler. Şimdiki Kolejtepe'de o dönem Fransızların karargahı var. Esir düştükten sonra Fedai Mehmet ile İsmail Say'ı o karargahta sorgularlar ve çocuklar o kadar çok işkence görmesine rağmen kesinlikle casusluk yapmadıklarını, fakir aile çocukları olduklarını söylerler ve o mektuptan hiçbir şekilde bahsetmezler. Daha sonra çocukları ertesi gün bırakırlar. Çocuklar giderken arkalarından ateş ederler. İsmail Say, 9 yerinden kurşun yer ve orada şehit olur. Fedai Mehmet de 4 yerinden kurşun yemiş ve yaralanmıştır.

FRANSIZLAR KAHRAMAN ÇOCUĞUN AYAĞINI LOUVRE MÜZESİ'NE GÖTÜRMÜŞ!

Fransızlar Mehmet'i alırlar, hastaneye götürürler ve orada ayağını keserler. O kadar çok işkenceye rağmen Fedai Mehmet'in ağzından bir tek kelime çıkmaz, Fransızlara hiçbir bilgi vermez. Türkler elinde bulunan 3 tane Fransız esirine karşılık Fedai Mehmet'i teslim alır. Hatta Fransızların bu çocuk kahramanın, kahramanlığından dolayı kesilen ayağının bir parçasını Fransa'daki Louvre Müzesi'ne götürdüğü rivayet edilir" şeklinde konuştu.

"KESİK AYAĞIM HALA ARA SIRA RÜYAMA GİRER"

Fedai Mehmet ise hatıralarında kesik ayağının Fransızların müzelerine götürdüğünü bizzat kendisi şu ifadelerle anlatıyor:

"O benim kesik ayağım hala ara sıra rüyama bile girer. Evet, işte şu ayağımın eşi olan o ayak, sonra haber aldım, Fransa'ya bile gönderilmiş. Orada bilmem ne hastanesi varmış. O hastanenin müzesindeymiş."