Louvre'dan sonra şimdi de Oakland! 1.000 eser bir gecede çalındı

Louvre’dan sonra şimdi de Oakland! 1.000 eser bir gecede çalındı

Güncelleme:
Louvre’dan sonra şimdi de Oakland! 1.000 eser bir gecede çalındı
Fransa’daki Louvre soygununun yankıları sürerken, bu kez ABD’deki Oakland Müzesi’nin deposuna giren hırsızlar bir gecede 1.000’den fazla eseri çaldı.

Kaliforniya Oakland Müzesi’nin depo tesisine giren hırsızlar, Amerikan yerlilerine ait sepetlerden 200 yıllık oymalara kadar 1.000’den fazla eseri çaldı. 

"BİR GECEDE 1.000 PARÇA YOK OLDU"

Sabah saat 03.30 sularında Oakland California Müzesi’ne ait dış depolama tesisine giren hırsızlar, binlerce yıllık kültürel mirasa el koydu.

Çalınan eserler arasında mücevherler, dizüstü bilgisayarlar, metal sanat eserleri, Amerikan yerlilerine ait sepetler ve tarihi hatıra eşyaları bulunuyor.

Louvre’dan sonra şimdi de Oakland! 1.000 eser bir gecede çalındı - 1. Resim

FBI DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından FBI Sanat Suçları Ekibi’yle ortak bir soruşturma başlatıldı. 

Müze müdürü Lori Fogarty, “Hırsızların belirli bir hedefi yoktu. Ellerine geçen her şeyi aldılar. Şu anda kimlerin karıştığını belirlemeye çalışıyoruz.” dedi.

"TARİHİ HATIRALAR, PAHA BİÇİLEMEZ KAYIP"

Müze yönetimi, çalınan eşyaların tam listesini çıkarmak için günlerce çalıştı. Fogarty, “Kayıp eserlerin çoğu, Kaliforniya’nın kültürel hikayesini anlatan tarihi hatıralar: siyasi rozetler, ödüller, spor kupaları... Bu eşyaların maddi değeri kadar manevi değeri de büyük.” dedi.

Louvre’dan sonra şimdi de Oakland! 1.000 eser bir gecede çalındı - 2. Resim

Müze CEO’su Lori Fogarty, “Bu olay halkımızı Kaliforniya’nın kültürel mirasından mahrum bırakan küstahça bir eylem.” diyerek tepki gösterdi.

“Müze olarak amacımız sadece sanat saklamak değil, tarih anlatmak. Bu eserleri geri getirmek için Oakland Belediyesi, polis ve FBI ile yakın işbirliği içindeyiz.” dedi.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZLAR GELDİ

Müze, geçmişte de benzer olaylarla sarsılmıştı: 2012’de Altına Hücum dönemine ait tabancalar, 2013’te ise altın bir mücevher kutusu çalınmıştı. Her iki olayda da çalınan eserler daha sonra geri bulunmuştu.

