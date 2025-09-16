Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türk köprüsü kuruluyor! Ermenistan ''sınırı açmaya hazırız” dedi

Türk köprüsü kuruluyor! Ermenistan ''sınırı açmaya hazırız” dedi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Türk köprüsü kuruluyor! Ermenistan &#039;&#039;sınırı açmaya hazırız” dedi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Erivan’dan gelen son açıklamalar, Türkiye-Ermenistan hattında yıllardır beklenen gelişmeyi gündeme taşıdı. Normalleşme sürecinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Ermenistan, “Sınırı açmaya hazırız” sözleriyle tarihi bir adımın sinyalini verdi.

Erivan'dan gelen açıklamalar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde sıcak gelişmeleri beraberinde getirdi. Zengezur hattı üzerinden tüm Türk dünyasına açılacak yeni dönem için düğmeye basıldı.

RUBİNYAN: İLİŞKİLER AYRI AMA ETKİSİ KAÇINILMAZ

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermeni basınına yaptığı açıklamada Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki uzlaşma süreci ile Ermeni-Türk normalleşmesinin ayrı kulvarlarda yürüdüğünü söyledi. Ancak Rubinyan, iki sürecin birbirinden tamamen kopuk olmadığını ve bölgesel etkiler sebebiyle birbirini doğrudan etkileyebileceğini vurguladı.

Rubinyan, "8 Ağustos’ta Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında kaydedilen barış sürecindeki ilerleme, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine de olumlu yansıdı" şeklinde konuştu.

"ZENGEZUR HATTI SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, TÜRK DÜNYASININ KAPISI"

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Iğdır’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zengezur hattının hem Türkiye hem de Orta Asya ülkeleri için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Bu iletişim hattı sadece Ermenistan’la değil, bütün Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine açılım için hayati önemde" diyen Kılıç, hattın açılmasıyla Iğdır ve Kars başta olmak üzere bölge ekonomisinin canlanacağına değindi.

Kılıç, Ermenistan tarafının da olumlu mesajlar verdiğini belirterek, "Bugün 'Sınırı açmaya hazırız' dediler. Teknik bazı detaylar dışında niyet konusunda hiçbir sıkıntı yok" dedi.

IĞDIR VALİSİ'NDEN DESTEK: "ALİCAN SINIR KAPISI AÇILMAYA HAZIR"

Iğdır Valisi Ercan Turan ise, Türkiye’nin tüm sınır komşularıyla yapıcı görüşmeler yürüttüğünü ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi adımlar atıldı. Zengezur hattı kapsamında, 124 kilometrelik Dilucu-Kars demiryolu projesi temelini attık" açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Kılıç ve heyeti, görüşmeler kapsamında Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek Erivan’a hareket etti.

Kaynak: Dış Haberler

5 kilo yaş üründen 1 kilo kurusu çıkıyor! Torosların yeşil altınında hasat başladı, 100 liradan satıştaBugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de huzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi - DünyaHuzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdiUçağı zehirli gaz sardı: Hostesin hayatı kabusa döndü: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı - DünyaUçağı zehirli gaz sardı: Hostesin hayatı kabusa döndüTrump’ı tehdit ettiler! F-16’lar acil kodla havalandı - DünyaTrump’ı tehdit ettiler!İsrailli Bakan Katz'dan skandal 'işgal' paylaşımı! "Gazze yanıyor" - Dünyaİsrailli Bakan Katz'dan skandal işgal paylaşımı!Hindistan'da alkollü sürücü dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaAlkollü sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı varPakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var - DünyaPakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var
Sonraki Haber Yükleniyor...