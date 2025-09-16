Türk köprüsü kuruluyor! Ermenistan ''sınırı açmaya hazırız” dedi

Erivan'dan gelen açıklamalar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde sıcak gelişmeleri beraberinde getirdi. Zengezur hattı üzerinden tüm Türk dünyasına açılacak yeni dönem için düğmeye basıldı.

RUBİNYAN: İLİŞKİLER AYRI AMA ETKİSİ KAÇINILMAZ Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermeni basınına yaptığı açıklamada Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki uzlaşma süreci ile Ermeni-Türk normalleşmesinin ayrı kulvarlarda yürüdüğünü söyledi. Ancak Rubinyan, iki sürecin birbirinden tamamen kopuk olmadığını ve bölgesel etkiler sebebiyle birbirini doğrudan etkileyebileceğini vurguladı. Rubinyan, "8 Ağustos’ta Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında kaydedilen barış sürecindeki ilerleme, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine de olumlu yansıdı" şeklinde konuştu.

"ZENGEZUR HATTI SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, TÜRK DÜNYASININ KAPISI"

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Iğdır’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zengezur hattının hem Türkiye hem de Orta Asya ülkeleri için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Bu iletişim hattı sadece Ermenistan’la değil, bütün Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine açılım için hayati önemde" diyen Kılıç, hattın açılmasıyla Iğdır ve Kars başta olmak üzere bölge ekonomisinin canlanacağına değindi.

Kılıç, Ermenistan tarafının da olumlu mesajlar verdiğini belirterek, "Bugün 'Sınırı açmaya hazırız' dediler. Teknik bazı detaylar dışında niyet konusunda hiçbir sıkıntı yok" dedi.

IĞDIR VALİSİ'NDEN DESTEK: "ALİCAN SINIR KAPISI AÇILMAYA HAZIR"

Iğdır Valisi Ercan Turan ise, Türkiye’nin tüm sınır komşularıyla yapıcı görüşmeler yürüttüğünü ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi adımlar atıldı. Zengezur hattı kapsamında, 124 kilometrelik Dilucu-Kars demiryolu projesi temelini attık" açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Kılıç ve heyeti, görüşmeler kapsamında Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek Erivan’a hareket etti.