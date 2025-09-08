ABD basını yazdı: Türkiye’nin yeni kararı dünyada taşları yerinden oynatacak

ABD merkezli uluslararası analiz platformu Eurasia Review, Türkiye ve Azerbaycan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılım yönündeki adımlarını mercek altına aldı.

TÜRKİYE'NİN KATILIMI ŞİÖ'YÜ DOĞU-BATI ARASINDA KÖPRÜ HALİNE GETİREBİLİR Makalenin yazarı Sanya Khan, "Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan Türkiye, ŞİÖ çerçevesi içinde Doğu ile Batı arasında bir köprü haline gelebilir" ifadesine yer verdi. NATO üyeliğine rağmen Türkiye’nin Avrasya ittifaklarıyla kurduğu dengeleyici diplomasinin, örgütün uluslararası güvenilirliğine katkı sağlayabileceği belirtildi. AZERBAYCAN ENERJİ VE LOJİSTİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR Azerbaycan’ın bölgesel enerji koridorları ve jeopolitik konumuyla ŞİÖ’nün erişimini artırabileceği işaret edildi. Yazıda, "Hazar bölgesini Avrupa ve ötesine bağlayan boru hatları ve lojistik koridorlar, ŞİÖ’nün ekonomik işbirliği ve bağlantılılığa odaklanmasına uygun düşmektedir" denildi.

ÜÇ KARDEŞLER İTTİFAKI'NA YENİ ZEMİN

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki yakın işbirliğine de dikkat çekilen yazıda, "Bu devletlerin katılımı, Pakistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü ortaklığı için yeni bir çok taraflı platform sağlayacaktır" ifadesi kullanıldı.

HİNDİSTAN'DAN İTİRAZ, ŞİÖ'NÜN AÇIKLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Eurasia Review’de yayımlanan analizde, Hindistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın katılımına karşı çıkmasının örgüt içinde kapsayıcılığı tartışmaya açtığı belirtildi. Khan, "Yeni Delhi, ŞİÖ’nün açıklık ve işbirliği ilkeleriyle çelişen, kapsayıcılık yerine dışlayıcılık imajı yansıtma riski almaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Haziran ayında Çin’in Qingdao kentinde düzenlenen Savunma Bakanları toplantısında Hindistan’ın ortak bildiriyi imzalamayı reddetmesi de örnek olarak gösterildi.

PAKİSTAN'DAN ERİVAN'A RET

Diğer yandan Pakistan ile Ermenistan, 31 Ağustos’ta dışişleri bakanları düzeyinde diplomatik ilişki kurmak üzere mutabakata varmıştı. Ancak İslamabad yönetimi, Bakü ile yaptığı görüşmelerin ardından bu süreci askıya aldı ve ŞİÖ üyeliği başvurusunda bulunan Ermenistan’a açıkça veto verdi.

Yetkililer, bu vetonun “ikili dayanışma ve stratejik uyumun” bir sonucu olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN SİCİLİ ŞİÖ İLKELERİYLE UYUMLU"

Yazıda, Türkiye’nin Astana Barış Süreci’nde, Azerbaycan’ın ise Karabağ ateşkesinde sergilediği çok taraflı diplomasiye işaret edilerek, "Türkiye ve Azerbaycan'ın sicili, bu ilkelerle uyumlu olduğunu göstermektedir" denildi.

SCO'NUN GELECEĞİNDE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ETKİSİ

Khan, değerlendirmesini şu cümleyle tamamladı: