ŞİÖ’de restleşme: Hindistan Azerbaycan’ı engelledi, Pakistan Ermenistan’ı veto etti!

Hindistan, Azerbaycan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyelik başvurusunu bir kez daha engelledi.

Report'un AnewZ aracılığıyla aktardığı bilgilere göre, Çin’in açık desteğine karşın Hindistan, ŞİÖ üyelik sürecinde Azerbaycan'ın önünü tıkadı.

ALİYEV: HİNDİSTAN AZERBAYCAN'DAN İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Çin’deki zirvesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, Hindistan’ın attığı adımları sert sözlerle eleştirdi.

"Pakistan'a verdiğimiz destek nedeniyle Hindistan, uluslararası kuruluşlarda Azerbaycan’dan intikam almaya çalışıyor. Ama bu bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Pakistan’la kardeşliğimiz her şeyin üstündedir."

DİPLOMATİK SATRANÇ: PAKİSTAN'DAN ERİVAN'A RET

Pakistan ile Ermenistan, 31 Ağustos’ta dışişleri bakanları düzeyinde diplomatik ilişki kurmak üzere mutabakata varmıştı. Ancak İslamabad yönetimi, Bakü ile yaptığı görüşmelerin ardından bu süreci askıya aldı ve ŞİÖ üyeliği başvurusunda bulunan Ermenistan’a açıkça veto verdi.

Yetkililer, bu vetonun “ikili dayanışma ve stratejik uyumun” bir sonucu olduğunu belirtti.

ŞANGHAY RUHU'NA AYKIRI TUTUM'

Konuya ilişkin açıklama yapan Azerbaycanlı diplomatik kaynaklar, AnewZ'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hindistan’ın kararı, çok taraflı diplomasi ve Şanghay Ruhu ilkelerine açıkça aykırıdır. İkili anlaşmazlıkların çok taraflı platformlara taşınmaması gerekir."

"AZERBAYCAN'I DURDURAMAZLAR"

Azerbaycan’a yakın kaynaklar ise Hindistan’ın engelleme kararının Bakü’nün stratejik rotasını değiştirmeyeceğini belirtti. AnewZ’ye konuşan yetkili, şu ifadelere yer verdi: