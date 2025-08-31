Trump-Modi kavgası büyüyor: Ziyaretler peş peşe iptal edildi!

The New York Times’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ilişkilerinin giderek soğuması nedeniyle bu yılın sonunda yapılacak Quad toplantısı için Hindistan’a gitmeme kararı aldı.

GÜMRÜK VERGİLERİ KRİZİ

Trump yönetimi, Hindistan’ın Rus petrolü satın almaya devam etmesi üzerine, ülkeden gelen bazı mallara uygulanan gümrük vergisini %25’ten %50’ye çıkaracağını duyurmuştu.

YENİ DELHİ'DE BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI

Başbakan Modi, yüksek vergilerin Hindistan ekonomisine zarar verdiğini belirterek, ülkesinin bu politikaların “ağır bedelini ödemeye hazır olduğunu” söyledi. Modi, vatandaşlara da “Hindistan malı ürünleri tercih etmeleri” çağrısında bulundu.

İKİ LİDERİN İLETİŞİMİ KOPTU

Times’ın aktardığına göre, Haziran ayında yapılan bir telefon görüşmesinde Trump, Hindistan-Pakistan sınırındaki çatışmalara değindi ve bu konuda Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini ima etti. Ancak Modi, ateşkesin iki ülke tarafından doğrudan sağlandığını belirterek bu söylemi reddetti. O görüşmeden bu yana iki lider arasında doğrudan temas kurulmadı.

SOKAKLARDA TRUMP PROTESTOSU

Gümrük vergilerinin artırılması Hindistan’da büyük öfkeye yol açtı. Son festivalde, göstericiler Trump’ın kuklasını taşıyarak ABD politikalarını protesto etti. Kalküta’da düzenlenen bir eylemde ise Trump ve Modi’nin kuklaları yakıldı. Pankartlarda, Washington’un “Hindistan’ın gücünden pişman olacağı” ifadeleri yer aldı.

TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞLAR

Trump, Temmuz sonunda Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarda Hindistan’ı hedef aldı. “Hindistan sadece büyük miktarda Rus petrolü almakla kalmıyor, bunu satıp büyük karlar elde ediyor” diyen Trump, ABD’nin bu nedenle gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

Başka bir paylaşımında ise, “Hindistan ile çok az iş yaptık, gümrük vergileri dünyanın en yüksekleri arasında” ifadelerini kullandı.

QUAD İÇİN BELİRSİZLİK

Trump’ın kararı, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasında güvenlik ve iş birliği platformu olan Quad’ın geleceği açısından yeni bir krize neden oldu. Trump, 2017’de Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı Quad’ı yeniden canlandırmıştı.