Beşiktaş Chemnitz'i devirdi

Beşiktaş Chemnitz’i devirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Chemnitz’i devirdi
Spor Haberleri

EuroCup’taki temsilcimiz Beşiktaş evinde Almanya ekibi Chemnitz’i 93-88 mağlup etti.

Siyah beyazlılar grubunda ikinci maçını kazanırken Yiğit Arslan 19 sayısı, Berk 11 asisti ile galibiyete katkı verdi. Chemnitz’te Kevin Yebo 32 sayıyla ekibimizi çok zorladı. Diğer sonuçlar: Avrupa Kupası: Aliağa Petkim-Corona: 85-74. Euroleague (kadınlar): Carolo Basket-G.Saray: 56-62.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Dotson, A. Brown 8, V. Brown 2, Zizic 17, Kamagate 5, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 19, Morgan 12, Lemar 4, Canberk Kuş

Niners Chemnitz: Sibande 4, Davis Jr. 22, Sow 4, Brewer 2, Minchev 15, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran

1. Periyot: 27-19

Devre: 55-47

3. Periyot: 68-68

Beş faulle çıkanlar: 38.39 Mathews (Beşiktaş GAİN), 32.57 Sow, 39.14 Minchev (Niners Chemnitz)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Melikgazi’de herkes pijamalarıyla sokağa döküldü! Bir kanepe herkesi ayağa kaldırdı
