Yıllar sonra bir ilk! Türkiye heyeti Ermenistan'a gidiyor

Yıllar sonra bir ilk! Türkiye heyeti Ermenistan’a gidiyor

- Güncelleme:
Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye heyeti Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında Serdar Kılıç başkanlığında önümüzdeki hafta başında Alican Sınır Kapısı üzerinden Ermenistan’a gidecek.

Diplomatik kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye heyeti, Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında önümüzdeki hafta başında Serdar Kılıç başkanlığında Alican Sınır Kapısı üzerinden Ermenistan’a geçecek. Ziyarette hükümetlerarası toplantı yapılacak ve sürecin somut adımları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleşmesine ilişkin bazı kararların alınması ve daha önce kararlaştırılan adımların uygulanmasının ele alınması bekleniyor.

PAŞİNYAN: TÜRKİYE İLE UZLAŞMAZSAK BAŞKA HANGİ ALTERNATİF VAR?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini değerlendirdi.

Paşinyan, bazı vatandaşların bu sürece karşı çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Ermenistan, Türkiye ile uzlaşmazsa, başka hangi alternatifler var? Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemizi söylüyorlar. Gerçekten ne hakkında konuştuklarının farkındalar mı?”

ULAŞIM HATLARI VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Paşinyan, Güney Kafkasya’da ulaşım hatlarının açılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Ermenistan’dan Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan Ermenistan’a ulaşım hatlarının açılması, üçüncü ülkelere çıkışların sağlanması karşılıklı ticaret için fırsatlar sunacak” dedi.

Tüm görüşmelerin Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yürütüldüğünü vurguladı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daveti ve samimi sohbeti için teşekkür ettim. Ulaştırma hatları, ilişkilerin kurulması, işbirliği fırsatları, Ani’deki tarihi köprünün restorasyonu dahil tüm konuları ele aldık. Genel izlenimlerim olumluydu, olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil.”

AB ÜYELİĞİ HEDEFİ

Ermenistan’ın geleceği için Avrupa Birliği’ne katılmak istediklerini dile getiren Paşinyan, “Evet, AB üyeliğini istiyoruz” dedi.

AZERBAYCAN'LA BARIŞ MESAJI

Paşinyan ayrıca, Azerbaycan ile kalıcı barış için çalıştıklarını vurguladı:

“Savaş değil, barış olacak. Ermeni halkının bu sürece destek vereceğine inanıyorum.”

Barış anlaşmasının paraflanabileceğini belirten Paşinyan, masada bu seçeneğin de olduğunu ifade etti.

