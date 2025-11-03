800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı

İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezinde yer alan “Roma Forumu”ndan geçen Fori Imperiali Bulvarı’na bakan 13. yüzyıl yapısı Torre dei Conti kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken iki ayrı çökme meydana geldi.

Yerel saatle önce 11.30’da, ardından 13.00 civarında yaşanan çökmelerde, ilk olayda molozların altında kalan 64 yaşındaki bir işçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. O sırada kulede mahsur kalan üç kişi, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı.

Ekiplerin enkaz altında kalan bir kişiye ulaşmaya çalıştığı sırada kulede ikinci bir çökme daha yaşandı. Roma’nın en yoğun turistik bölgelerinden birinde meydana gelen olaylar, çevrede paniğe yol açtı. Neyse ki ikinci çökme sırasında kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiyeciler yara almadan kurtuldu.

Roma Valisi Lamberto Giannini, bölgede yeni bir çökme riskinin halen yüksek olduğunu belirterek, “Bir kişi hala mahsur durumda, ancak hayatta olduğuna dair işaretler var. Onu kurtarmak için tüm çabalar sürüyor, fakat operasyon oldukça karmaşık.” ifadelerini kullandı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise ilk çökmenin 1930’larda yapılan bir payandanın yıkılması sonucu, ikincisinin ise iç döşeme levhasının çökmesiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın ardından Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihmalkarlık sonucu yaralanma” şüphesiyle soruşturma başlattı.

1203 yılında Papa III. Innocentius döneminde inşa edilen Torre dei Conti, o dönemde papalığın gücünü simgeleyen ve savunma amacıyla kullanılan bir yapıydı. Kule, İtalya’nın Avrupa Birliği’nden aldığı COVID-19 sonrası toparlanma fonu kapsamında ayrılan 6,9 milyon avroluk bütçeyle restore ediliyordu.

Restorasyon çalışmalarının, bugünkü kazalar yaşanmadan önce 30 Haziran 2026’da tamamlanması planlanıyordu.