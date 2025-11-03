Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı
Roma, Restorasyon, Çökme, Enkaz, Kurtarma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Roma’nın simge yapılarından 13. yüzyıl tarihli Torre dei Conti kulesinde restorasyon sırasında iki kez çökme meydana geldi. Olayda bir işçi ağır yaralanırken, enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezinde yer alan “Roma Forumu”ndan geçen Fori Imperiali Bulvarı’na bakan 13. yüzyıl yapısı Torre dei Conti kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken iki ayrı çökme meydana geldi.

Yerel saatle önce 11.30’da, ardından 13.00 civarında yaşanan çökmelerde, ilk olayda molozların altında kalan 64 yaşındaki bir işçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. O sırada kulede mahsur kalan üç kişi, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı.

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı - 1. Resim

Ekiplerin enkaz altında kalan bir kişiye ulaşmaya çalıştığı sırada kulede ikinci bir çökme daha yaşandı. Roma’nın en yoğun turistik bölgelerinden birinde meydana gelen olaylar, çevrede paniğe yol açtı. Neyse ki ikinci çökme sırasında kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiyeciler yara almadan kurtuldu.

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı - 2. Resim

Roma Valisi Lamberto Giannini, bölgede yeni bir çökme riskinin halen yüksek olduğunu belirterek, “Bir kişi hala mahsur durumda, ancak hayatta olduğuna dair işaretler var. Onu kurtarmak için tüm çabalar sürüyor, fakat operasyon oldukça karmaşık.” ifadelerini kullandı.

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı - 3. Resim

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise ilk çökmenin 1930’larda yapılan bir payandanın yıkılması sonucu, ikincisinin ise iç döşeme levhasının çökmesiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın ardından Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihmalkarlık sonucu yaralanma” şüphesiyle soruşturma başlattı.

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı - 4. Resim

1203 yılında Papa III. Innocentius döneminde inşa edilen Torre dei Conti, o dönemde papalığın gücünü simgeleyen ve savunma amacıyla kullanılan bir yapıydı. Kule, İtalya’nın Avrupa Birliği’nden aldığı COVID-19 sonrası toparlanma fonu kapsamında ayrılan 6,9 milyon avroluk bütçeyle restore ediliyordu.

Restorasyon çalışmalarının, bugünkü kazalar yaşanmadan önce 30 Haziran 2026’da tamamlanması planlanıyordu.

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldı - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
İÜ Rektörü Zülfikar'dan 'İmamoğlu ve sahte diploma' açıklaması: Üniversitenin ve mezunlarının onurunu korudukSüper Lig'de bir ayrılık daha! Son yenilginin ardından karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borçlar rekor kırmıştı, yenileri gelebilir! ABD'de tarihin en uzun hükümet krizi kapıda - DünyaABD'de borçlar rekor kırmıştı, yenileri gelebilir!Dağcıların kampına çığ düştü! Nepal'deki afette 7 kişi öldü - DünyaDağcıların kampına çığ düştü! Çok sayıda ölü var"Büyükbabam mezarından bize ulaşmış gibi..." Dedesinin 109 yıllık mektubu cam şişenin içinde sahile vurdu - Dünya109 yıllık mektup şişenin içinde sahile vurduFransa Savunma Bakanlığı raporunda Türkiye gerçeği! 'İHA ihracatında dünya liderliğine koşuyor' - DünyaFransa, Türkiye’yi örnek gösterdiPaşinyan’ın 'KGB' çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı - DünyaKremlin 1915’e gönderme yaptıYük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada - DünyaYük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...