"Büyükbabam mezarından bize ulaşmış gibi..." Dedesinin 109 yıllık mektubu cam şişenin içinde sahile vurdu

Avustralya’da, I. Dünya Savaşı’nda cepheye giden iki askerin denize attığı mektuplar, 109 yıl sonra ülkenin batı kıyısında bulundu.

Avustralya'da Esperance kenti yakınlarındaki bir plajda, Brown ailesi 9 Ekim’de kıyı temizliği yaparken cam bir şişe buldu.

109 YILLIK MEKTUPLAR ŞANS ESERİ KIYIYA VURDU

Şişenin içinden, 15 Ağustos 1916 tarihli ve kurşun kalemle yazılmış iki mektup çıktı. Mektuplar, Fransa’daki cephelere gitmek üzere yola çıkan Avustralyalı askerler Er Malcolm Neville (27) ve Er William Harley’ye (37) aitti.

Askerler, HMAT A70 Ballarat adlı gemiyle Adelaide’den hareket ettikten birkaç gün sonra mektuplarını şişeye koyarak denize bırakmıştı.

Neville, yazısında annesi Robertina Neville’e "Yemekler gayet iyi, sadece bir öğünü denize gömdük” diye espri yaparken, "Deniz dalgalı ama biz gayet mutluyuz "ifadelerini kullandı. Harley ise, "Şu anda olduğumuz kadar iyi olmanı dilerim" diye yazdı.

ABC News'den edinilen bilgilere göre, Neville, 1917’de cephede hayatını kaybetti. Harley ise iki kez yaralandı, ancak savaştan sağ çıktı. 1934’te, ailesine göre Almanların gaz saldırısına maruz kalmasının yol açtığı kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

"BÜYÜKBABAMIN MEZARINDAN BİZE ULAŞTIĞINI HİSSEDİYORUZ"

Brown ailesi, şişeyi bulduklarında mektupların hala okunabilir durumda olduğunu belirtti. Aile, askerlerin akrabalarına ulaşıp buluntunun haberini verdi. Deb Brown, "Şişe neredeyse kusursuz durumda. Deniz kabuğu ya da yosun izine rastlanmadı. Muhtemelen yüzyıl boyunca kumların altında kalmış" dedi.

Neville’in büyük yeğeni ve Harley’nin torunlarıyla iletişim kuran Brown, şimdi mektupları askerlerin ailelerine posta yoluyla göndermeyi planlıyor.

Harley’in torunu Ann Turner, "Gerçekten şaşkınlık verici. Büyükbabamın mezarından bize ulaştığını hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Neville’in büyük yeğeni Herbie Neville ise, "Bu keşif ailemizi bir araya getirdi. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.