Haberler > Dünya > Dağcıların kampına çığ düştü! Nepal'deki afette 7 kişi öldü

Dağcıların kampına çığ düştü! Nepal'deki afette 7 kişi öldü

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nepal'de Yalung Ri dağında bulunan bir kampa çığ düştü. İlk belirlemelere göre meydana gelen afette 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'na çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Yalung Ri dağında bulunan bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin hayatını kaybettiği belirtti.

Dağcıların kampına çığ düştü! Nepal'deki afette 7 kişi öldü - 1. Resim

KİMLİKLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını aktaran yetkililer, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

KURTARMA FAALİYETLERİNE HAVA ENGELİ 

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını ancak kötü hava şartları nedeniyle şimdilik geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

Nepal'de geçen haftadan bu yana hava koşullarının giderek kötüleştiği ve kar fırtınalarının etkili olduğu bildirildi.

Yaklaşık 5 bin 600 metre yükseklikteki Yalung Ri Dağı, genellikle yüksek dağ tırmanışında deneyimsiz dağcılar tarafından tercih ediliyor.

