Fransa uyandı, 'Türkiye rekorlarla yükseliyor' raporu geldi! "Son 10 yılda çarpıcı ilerleme!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülkemiz, savunma sanayi alanındaki yatırımları ve küresel pazardaki etkinliği ile dünyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Fransa Savunma Bakanlığı, parlamentoya sunduğu raporda Türkiye’nin 2024’te savunma sanayi ihracatını 2023’e kıyasla yüzde 80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekti. Raporda, Türkiye’nin son 10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında en çarpıcı ilerlemeyi kaydeden ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Ülkemiz, savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla bu alanda her geçen gün dünyanın odak noktası haline gelmeye devam ediyor.

Fransa, Türkiye’nin savunma ihracatındaki başarılı yükselişini mecliste ele aldı.

TÜRKİYE YÜKSELİYOR, FRANSA'DAN ÇARPICI RAPOR

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracatı raporunda, küresel savunma pazarındaki rekabetin hızla değiştiği ve Türkiye’nin Çin ile Güney Kore’yle birlikte yükselen aktörler arasında öne çıktığı belirtildi.

Türkiye’nin savunma sanayine yatırımlarını sürdürdüğü aktarılan raporda, Türkiye’nin 2024’te savunma ihracatını 2023’e kıyasla yüzde 80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekilerek, artışta özellikle insansız hava araçlarına ilişkin çok sayıda ihracat sözleşmesinin belirleyici olduğu ifade edildi.

SON 10 YILDA BÜYÜK İHRACAT BAŞARISI

Raporda, Türkiye’nin son 10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında en çarpıcı ilerlemeyi kaydeden ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Raporda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel tedarikçilerin yanında Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "daha yeni aktörlerin" ürün gamını geliştirerek ve daha esnek ihracat politikalarıyla pazar payını artırdığı aktarıldı.

Fransa’nın 2024 yılında 21,6 milyar euroluk yeni sipariş aldığı, bu siparişlerin yüzde 60’ının Avrupa ülkelerinden geldiği ifade edilen raporda, AB payının tek başına yaklaşık yüzde 41 olduğuna ve Avrupa kaynaklı talepteki artışa dikkat çekildi.

TÜRKİYE, ÇİN VE GÜNEY KORE GİBİ AKTÖRLER PAZARI ZORLUYOR

Raporda, ABD’nin 2024 mali yılında yürüttüğü hükümetler arası satışlarda (FMS) en büyük paya sahip alıcılar arasında Türkiye’nin de yer aldığını, bu tablonun Avrupa’daki güvenlik ortamı ve kapasite yenileme ihtiyacının etkisiyle şekillendiği bildirildi.

Raporda, küresel savunma pazarında çok kutuplu rekabet döneminin yerleştiği; Türkiye, Çin ve Güney Kore gibi aktörlerin yükselişinin büyük ihracatçıların paylarını zorladığı değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

