MHP'den yeni kanun teklifi: Kadın ve çocuklara şiddete ağır ceza! 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi kampüsünde yaşanan kadın cinayetinin ardından kadınlara ve çocuklara yönelik ağır suçlarda cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olayın toplumda derin bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, söz konusu suçlarda artık caydırıcı önlemlerin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Hazırladıkları teklifin, kadınlara ve çocuklara yönelik en ağır suçlarda iyi hal, tahrik ve pişmanlık indirimi gibi hafifletici nedenlerin tamamen kaldırılmasını içerdiğini belirten Ersoy, bu suçların ceza üst sınırlarının artırılması ve yargı süreçlerinde mağdurun değil suçlunun davranışlarının esas alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

MHP’li Ersoy, teklifin Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de onayıyla hazırlandığını dile getirerek, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda adaletin en ağır şekilde tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun artık hafifletici sebepler değil, gerçek adalet görmek istediğini belirten Ersoy, kanun teklifinin yasalaşma sürecini yakından takip edeceğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.