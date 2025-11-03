Sosyal konutta yaş sınırı! Bakan Kurum şartları açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak 500 bin konut projesinin başvuru şartlarına ilişkin yaptığı açıklamada 'yaş sınırı'na dikkat çekti. Kurum "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları üzerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz" dedi.
Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan '500 bin sosyal konut' projesine ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarına vurgu yaptı.
Bakanı Kurum Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, 18-30 yaş arası gençlerin, anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.
SOSYAL KONUT PROJESİNDE YAŞ SINIRI ŞARTI VAR MI?
Yaş sınırlamasına dair konuşan Kurum "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları üzerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz" sözlerini kullandı.
Kurum açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Dolayısıyla 18-30 yaş arasındaki gençlerimizde annesinin babasının evinin olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var. Çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Yani bunu öyle değerlendiriyoruz.
Bu nedenle orada da annesinin babasının evi varsa 18-30 yaş arası gençler başvuru yapamazlar. Yani başvuru yapsa da hak sahibi olamazlar. Burada da yani aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.
Sosyal konut projesinin merak edilen şartlarını detaylıca aktaran Bakan Kurum'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
ÜZERİME KAYITLI ARABA VARSA BAŞVURABİLİR MİYİM?
Biz gayrimenkulden bahsediyoruz. Yani projeden faydalanacak vatandaşlarımızın tapuda üzerlerine kayıtlı bir evi olmaması gerekiyor. Araba bir gayrimenkul değil. Dolayısıyla arabası olanlar başvurabilir.
Gayrimenkul kısmında hisseli arsası olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen miktar, belediye rayiçlerine göre 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN MAAŞ SINIRI NET Mİ BRÜT MÜ OLACAK?
İstanbul için 145 bin lira, Anadolu illeri için de 127 bin lira azami gelir beyanı olması gerekiyor. Bu da aslında iki memur karı-koca çalışıyor onun maaşı. Bunlar eline geçen net maaş. Brüt değil.
Net maaşları 145 bin lira olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Bunun üstündekiler başvuru yapamayacaklar.