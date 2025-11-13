Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’i CHP’nin başına geçirmek için İBB’nin imkânlarını seferber ettiği vurgulanan iddianamede, “İmamoğlu böylece CHP’nin yönetimini ele geçirdi ve partinin politikasını belirler hâle geldi” denildi. İmamoğlu’nun Özel’i talimatlarla yönlendirdiğine dikkat çekilen iddianamede, ayrıca, İstanbul’daki CHP ilçe belediye başkanlarını belirlediği, Şişli gibi rantı yüksek yerlerdeki belediye faaliyetlerini bizzat kendisinin yönettiği kaydedildi.

GAMZE ERDOĞAN-BERAT TEMİZ — 3 bin 900 sayfa olarak yayınlanan İBB İddianamesi’nde 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç ifadeler de yer aldı. Bunlardan birisi ise CHP’yi yöneten kişinin perde arkasında Ekrem İmamoğlu olduğu iddiasıydı.

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

İddianameye göre, örgüt elebaşı İmamoğlu’nun, CHP’nin 2023’te yapılan olağan kurultayında aday gösterdiği Özgür Özel’in genel başkan olması için delegelere para dağıttığı İBB’nin imkânlarını seferber ettiği vurgulandı.

Ayrıca, Kurultayda Özel’in etrafında yer alanların örgüt üyesi çıktığı belirtildi. Özel’in seçilmesi sonrasında İmamoğlu’nun CHP yönetimine tamamen hâkim olduğu kaydedilen iddianamede, “İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının birçoğunu kendisinin belirlediği, Şişli gibi rantın yüksek olduğu ilçelerde kendine bağlı, emir talimatıyla hareket eden kişileri aday gösterdiği, bu bakımdan suç örgütüne daha fazla haksız kazanç sağlamayı amaçladığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ŞİŞLİ’YE ÖZEL İLGİSİ VAR

İddianameye göre, rantın yüksek olduğu Şişli’ye özel vasfa sahip örgüt üyesi Resul Emrah Şahan bizzat Ekrem İmamoğlu tarafından yerleştirildi.

Her ne kadar o dönem Muammer Keskin Şişli Belediye Başkanı olsa da söz hakkının şüpheli Resul Emrah Şahan’a ait olduğu, bir nevi eş başkanlık yaptığı, 2024 yerel seçimlerinde şüphelinin Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini Ekrem İmamoğlu’nun sağladığı kaydedildi.

İddianamede, “Doğrudan örgüt liderine bağlı ve özel vasfa sahip örgüt üyesi Resul Emrah Şahan’ın Şişli Belediyesine yerleştirildiği, örgütün Şişli Belediyesindeki yapılanmasında örgüt lideri adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı anlaşılmıştır” denildi.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İddianamenin açıklanmasının ardından cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama dün geldi. İmamoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda, belgelerle belirtilen suçların “yalan” olduğunu söyledi. İddianamenin içeriğine yönelik hiçbir değerlendirme yapmayan İmamoğlu’nun daha çok iddianamenin hazırlanma süresine tepki gösterdiği görüldü.

ÖZEL HEMEN SİLİVRİ’YE GİTTİ

İmamoğlu iddianamesinin açıklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri’ye gitti.

Ziyaret sonrası konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: Hatalarla dolu bir iddianame ile karşı karşıyayız. Kara mizah durumuyla karşı karşıyayız. Akın Gürlek’e iddianame için teşekkür ediyorum. Çünkü bu iddianame davanın siyasi olduğunu göstermiştir.

İMAMOĞLU'NUN GERÇEK KASASI YAKUP ÖNER

İBB iddianamesinde en dikkat çeken isimlerden biri İBB Harita Mühendisi Yakup Öner oldu.

İddianamede, Öner’in “örgütün gayriresmî finans ayağını yöneten isim” olduğu belirtilerek, “Örgüt içerisindeki hiyerarşik silsilede özel vasfa haiz üye pozisyonunda bulunan şüpheli Yakup Öner’in doğrudan örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu’na bağlı örgüt üyesi olduğu” vurgulandı. İddianamede ruhsat işlerinden büyük iş adamları ile irtibata, Boğaz’daki villalardan “bağış” adı altında rüşvet alınmasına kadar her aşamanın Yakup Öner’in onayından geçtiği, para akışını bizzat sağladığı ifade edildi.

OLAY TV'NİN PARASINI İMAMOĞLU VERMİŞ

İBB iddianamesinde şüpheli sıfatıyla yer alan Servet Yıldırım, Olay TV’nin Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla satın alındığını iddia etti. Örgüt üyesi konumundaki şüphelilerden Hüseyin Köksal’ın 15 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Yıldırım, ifadesinde iş adamı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay TV’nin, İmamoğlu’nun talimatıyla Hüseyin Köksal tarafından satın alınmak istendiğini ve 2,5 milyon avroya anlaşıldığını söyledi. Yıldırım, “Bir süre sonra Cavit Çağlar, kanalın devrini yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine 2,5 milyon avro Çağlar tarafından Köksal’a iade edildi” dedi.

EMEL MÜFTÜOĞLU SÜPRİZİ

İddianamede örgüt üyesi olarak geçen Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, Murat Gülibrahimoğlu’nun Beykoz’da bir villası olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bu villada Murat, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Emel Müftüoğlu ve tanımadığım bazı kişiler kumar oynardı” dedi. Yıldırım, Murat Gülibrahimoğlu’na ait özel bir jet olduğunu ve bu jet ile Hakan Karanis, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal’ın birlikte Kıbrıs’a kumar oynamaya gittiklerini söyledi. Orçun Muhittin Yılmaz da, Emrah Bağdatlı’nın kumar bağımlısı olduğunu iddia etti.

MURAT ONGUN RÜŞVET İÇİN ŞİRKET KURMUŞ

İmamoğlu örgütünün yöneticilerinden Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi isimli firmayı kurduğu iddia edildi. İhaleye katılmak isteyen firmalara bu şirket üzerinden fatura kesildiği, rüşvet istenilen şirketlerin BYZAG’a mutlaka para transfer etmeleri istendiği kaydedildi. Burada toplanan paraların da “SİSTEM”e aktarıldığı ifade edildi.

BAY KEMAL İÇİN BASINA ÖZEL FON

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin fiilî genel başkanı gibi davranarak kendisini “Cumhurbaşkanı adayı” olarak göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Bu yönde çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR yaptırdığı kaydedildi. Örgütün medya yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Ongun’un organize ettiği ve Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır gibi gazetecilerle çeşitli TV kanallarının suç örgütü tarafından fonlandığı aktarıldı.

BEYLİKDÜZÜ İLK VURGUN YERİ OLMUŞ

İddianamede suç örgütünün faaliyetlerine Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladığı belirtildi. İddianamede kendisini ‘rüşvet veren’ olarak ihbar eden Uğur Güngör’ün “İmamoğlu, Beylikdüzü’nde işleri Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz üzerinden takip ederdi.

Bu kişiler Beylikdüzü döneminde inanılmaz birer servet sahibi oldular” ifadelerine yer verildi.

AİLE BOYU SOYGUN! BABA-OĞUL-TORUN ÜÇGENİ

İBB iddianamesinde, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’na yönelik çalışmada, şüphelinin sahip olduğu teknenin alım tarihi ile Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 bin liranın transfer tarihinin örtüştüğü belirtildi.

Hasan İmamoğlu - M. Selim İmamoğlu

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun oğlu şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu’na gönderdiği paranın örgüt faaliyetleri kapsamında temin ettiği para olduğuna işaret edildi. Mehmet Selim İmamoğlu’nun kendisine ait, Hırvatistan’daki “Tectum Investment D.O.O.” isimli şirkete 2023-2024 yıllarında 388 bin 303 avro tutarında “Swift” gönderme işlemi yaptığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin şirkete gönderdiği bu paranın 300 bin avrosunu şüphelilerden, İnşaat AŞ’nin ortağı dedesi Hasan İmamoğlu’ndan aldığı belirtildi.

Hasan İmamoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesi amacıyla bu şirkete aktardığı değerlendirmesi yapıldı.

Hasan İmamoğlu hakkında 14 yıla kadar, Mehmet Selim İmamoğlu için de 10,5 yıla kadar hapis talep edildi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası