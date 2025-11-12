Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Ziyaretin Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceği duyuruldu.

İKİ LİDER DE İDDİALARA SERT ÇIKTI

Öte yandan bazı kesimler tarafından bir süredir Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu öne sürülüyordu. Bu iddiaların yöneltildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

Erdoğan, "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli de söylentilere tepki gösterip grup toplantılarında şunları söylemişti: "Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbal aydınlığı, istiklalinin güvenlik kilididir.

Ne tuhaf bir garabet haldir ki, Cumhur İttifakı’nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, hedef birliği, inanç birliği, ülkü birliği eşliğinde imanla örecektir."

