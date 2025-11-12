Tarihin en büyük soygun davası! İmamoğlu iddianamesinde zarar 160 milyar TL...

GAMZE ERDOĞAN / BERAT TEMİZ - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. ‘Şüphelilere’, “suç örgütü kurma”, “suç örgütü yönetme”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerden 99’u ‘örgüt mensubu’, 1’i ‘örgütün kurucusu ve lideri’ şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Âdem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

HEDEF CHP BAŞKANLIĞI

“Çete lideri” olarak tanımlanan İmamoğlu’nun; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarının da aralarında bulunduğu 142 eylemden dolayı cezalandırılması talep edildi ve hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, İmamoğlu, “CHP’yi ele geçirmek” ve “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla” suçlandı. Kamu zararının 10 yıllık süreçte 160 milyar TL, 24 milyon dolar ve 95 tane taşınmaz olduğu belirtildi. İBB’nin sorumluluk alanının dikkate alındığı belirtilen iddianamede, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü tıpkı bir ahtapotun kolları gibi gelişti, ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip oldu. Örgüt lideri, İBB başkanı olduktan sonra 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il binasının satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürütmüş ve CHP’nin yönetimine talip olduğuna dair gövde gösterisi yapmıştır” denildi.

HAFRİYATTAN VURGUN

Örgüt, maden ruhsatlı alanlara kaçak hafriyat dökümünden dört yılda 31 milyar lira kazanmış. Metro inşaatı için yurt dışından alınan kredinin 13,8 milyar lirası örgütün şirketlerine aktarılmış, bir kısmı da yurt dışına kaçırılmış.

İddianamede ayrıca baş şüpheli Eyüp Subaşı’nın, “İhalelerin yüzde 95’i fake” ifadelerine de yer verildi. Aynı şekilde şüpheli Sarp Yalçınkaya’nın, “Fatih Keleş ve Murat adlı kişi tarafından Cumhurbaşkanlığı Fonu kuruldu” ifadesi de yer aldı. Ayrıca, seçmen kütük verilerinin hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı, bu veriler üzerine seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile kamuoyu çalışmalarının yürütülüp seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı vurgulandı. İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İŞTE O İDDİALAR

● Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

● Rüşvet (12 kez)

● Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

● Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

● Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

● Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

● Suç delilerini gizleme (4 kez)

● Haberleşmenin engellenmesi

● Kamu malına zarar verme

● Rüşvet alma (47 kez)

● Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

● İrtikâp (9 kez)

● Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)

● Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)

● İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

● Çevre kasten kirletilmesi

● Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

● Orman Kanunu’na muhalefet

● Maden Kanunu’na muhalefet