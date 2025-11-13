20 kahramana mezar olan C-130 askerî kargo uçağıyla ilgili bilinmeyenler Kayseri’deki incelemede ortaya çıkacak.

20 Havacımızın şehit olduğu Signagi Faciası’nda, düşen C-130’un enkazının bütün parçaları Kayseri Erkilet Hava Üssüne getirilip incelenecek. Tanıklar, havada üçe bölünen uçakta patlama veya yangın çıkmadığını belirtti. Naaşların yarın yurda getirileceği öğrenildi.

Gürcistan’da düşen 20 kahraman askerimizin bulunduğu C-130 kargo uçağının enkazındaki çalışmalar devam ediyor. 19 şehidin naaşının bulunduğu birinin ise aranmasına devam edildiği enkazda uçağın karakutusu bulundu.

Uçak içerisindeki telsiz konuşmaları ve sistemlerin işleyişinin kaydedildiği mekanizma olan karakutunun incelenmesinin, kazanın hangi sebeple gerçekleştiğinin belirlenmesini sağlaması bekleniyor. Şehitlerin naaşlarının yarın Türkiye’ye getirilecekleri öğrenildi.

Gürcistan'da düşen C-130'un enkazı

Olay yerinde Türk ve Gürcü yetkililerin ortak çalışması devam ederken uzmanlar ön rapor hazırlamak için enkazda incelemeleri sürdürüyor. Kaza alanından toplanan parçaların Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üssüne götürülüp inceleneceği öğrenildi. Kocasinan ilçesindeki Erkilet Mahallesi’ndeki üste yapılacak detaylı incelemeden sonra facianın kesin sebebinin belli olması bekleniyor.

ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze olayla ilgili soruşturmanın Türkiye ile iş birliği içinde sürdüğünü bildirdi. Gürcü Bakan, “Türk mevkidaşlarımızla ortak bir uluslararası arama-kurtarma ekibi oluşturduk” dedi.

Gürcistan'da düşen C-130'un enkazı

Bu arada İçişleri Bakanlığı uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü bilgisini verdi. Uçağın Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi. Bu arada bir çoban tarafından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan düşüş görüntülerinde uçaktan ilk önce, kuyruk kısmının ayrıldığı görülüyor. Dumanlar yayılan dört motorlu uçağın ana gövdesi dönerek düşmeye başlıyor.

Görgü tanıkları havada bir patlama ve yangın olmadığını, uçak düştükten sonra da yangının başladığı ve bir patlama sesi duyulduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile uçak kazasını görüştü

ŞEHİTLERİMİZİN HİKAYELERİ İLE YÜREKLER KAN AĞLIYOR

Kahraman askerlerimizin şehadet haberleri ailelerine bildirilirken, yürek yakan tesadüfler de yaşandı. Astsubay Ramazan Yağız, Azerbaycan’da uçağa binmeden sadece birkaç saat önce, üç yıl evvel şehit olan köylüsü ve çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i sosyal medya hesabında “Şehadetinin seneidevriyesinde mekânın cennet olsun yiğidim” yazarak andığı ortaya çıktı. Yağız’ın, paylaşımından sadece birkaç saat sonra şehit olması yürekleri yaktı.

Şehit Emre Sevinç

“SİZ DE OĞLUMSUNUZ”

Acı haberi alan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in babası Adil Kandemir, oğlunun bir sene önce evlendiğini belirterek, “Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu” dedi.

Hava Astsubay İlker Aykut’un şehadet haberini alan babası Ünal Aykut, askerlere sarılarak, “Zaten siz de benim oğlumsunuz” diye ağladı. Bir çocuk babası şehit İlker Aykut’un Azerbaycan’dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut’u telefonla arayıp, “Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?” diye sorduğu öğrenildi.

Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın babası Mehmet Özcan da oğlunun emekliliğinin dolduğunu anlatarak “Mesleğine çok meraklıydı ve çok severdi” diye konuştu.

Şehit Ramazan Yağız

“ÇOK SİS VAR BABA”

Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü gözyaşları içinde anlattı. Ongan, “Bana, ‘Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi’ dedi. ‘Ne zaman çıkacaksınız’ dedim, ‘Ben gelince seni ararım’ dedi, gelmedi” dedi.

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın aile yakını Turgut Özdemir, “Ailesine ‘Cuma günü geleceğim’ diyor. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik” ifadesini kullandı.

Öte yandan şehitlerden 10’unun Amasya’daki Merzifon 5. Ana Jet Üssünde görevli olduğu ortaya çıktı.

“ŞEHİT OLACAĞIM ANNE”

Şehitlerden Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın babası Nedim Karaca, oğlu ile kazadan bir gün önce telefonla görüştüğünü belirterek “Takılıyordu bana, ‘baba sen çayı seviyorsun diye sana çay aldım. Bir kafile gitti, ondan sonra biz geleceğiz’ dedi, çocuğum gelemedi” diye konuştu. Oğlunun mesleğini sevdiğini anlatan Karaca, “Oğlum annesine ‘anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın’ demiş. Vatan sağ olsun” dedi.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası