Gürcistan'da düşen uçağımızın kara kutusu Türkiye'ye getirildi.

Dün Gürcistan'da düşen ve 20 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili, TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağın kara kutusu Türkiye'ye getirildi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askeri personel şehit oldu.
