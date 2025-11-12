Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile uçak kazasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

KAZAYA İLİŞKİN ÇALIŞMALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR MESAJI

Erdoğan görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili’ye teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.