TSK'ya ait, içinde 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi Türkiye gündemini derinden sarstı.

Olaya dair incelemeler devam ederken sosyal medyada da özellikle C-130 tipi askeri kargo uçakları merak konusu oldu.

Pek çok güvenlik prosedürü bulunan C-130 tipi kargo uçaklarının geçmişte yaşadığı kazalardan biri de Türkiye'de yaşanmıştı.

Tarihe "1982 Amerika Birleşik Devletleri Lockheed C-130 kazası" olarak geçen olay Erzincan ve Sivas arasındaki bölgede yaşandı.

13 Nisan 1982'de yaşanan kazanın ayrıntıları bir gün sonra Türkiye Gazetesi'nde şöyle anlatıldı:

BİR ABD UÇAĞI DÜŞTÜ: 28 ÖLÜ SİVAS (THA) Ezurum'dan kalkarak Adana'ya gitmekte olan C-130 tipi Amerikan nakliye uçağı, Sivas'ın 200 kilometre yakınlarında havada infilak ederek yere çakılmış ve yanmaya başlamıştır. İlk belirlemelere göre uçaktan 17 ceset çıkarılmıştır. Olay üzerine Erzincan Valisi Namık Kemal Güçhan, 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Selahattin Demircioğlu ve Sivas Valisi olay yerine giderek incelemelere başlamışlardır. Sivas'ın Refahiye ilçesine bağlı İmranlı Tepecik Köyü yakınlarında düşen Amerikan C-130 tipi askeri nakliye uçağında sekizi mürettebat ve 20’si yolcu olmak üzere 28 Amerikan vatandaşının bulunduğu öğrenilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre uçaktaki yolcular arasında muhtemelen kadın ve çocuklar bulunmaktadır. Yolcular ve mürettebatın kimliği hakkında bilgi isteyen THA muhabirine elçilik yetkilileri, kendi yasalarına göre ölenlerin ailelerine bilgi verilmeden kimlik konusunda açıklama yapılmadığını söylemişlerdir. Şu ana kadar uçaktaki 28 ABD’linin kimliği hakkında ellerinde bilgi olmadığı bildirilmiştir. Öte yandan Sivas Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı yetkililerinin verdikleri bilgiye göre düşen Amerikan C-130 nakliye uçağına Erzincan 3. Ordu Komutanlığından yardım ekipleri gönderilmiştir. Verilen bilgiye göre uçak Sivas’ın Kızıldağ Gemecik Köyü yakınlarında ve yoldan bir kilometre içeride bir yere düşmüştür.