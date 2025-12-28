Anadolu Ajansı • İstanbul
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü, gözaltına alındı
İstanbul'un Esenler ilçesinde, alt katında yaşayan akrabasının dairesinin önüne çöp döken ve kapısına tehdit içerikli yazılar asan 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Esenler'de, alt katındaki akrabasının dairesinin önüne çöp döken ve kapısına tehdit içerikli yazılar asan şüpheli gözaltına alındı.
Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanda şüpheli C.D, alt katında oturan akrabasının evinin önüne çöp dökerek, kapısına ve duvarlarına tehdit içerikli yazılar astı.
GÖZALTINA ALINDI
C.D. şikayet üzerine Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan, C.D'nin çöp döktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
