Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 32 yıl sonra ilk kez! Türkiye ile Ermenistan sınırları açıyor mu?

32 yıl sonra ilk kez! Türkiye ile Ermenistan sınırları açıyor mu?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
32 yıl sonra ilk kez! Türkiye ile Ermenistan sınırları açıyor mu?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında son yıllarda son derece olumlu bir diyalog geliştiğini belirterek, “Yakın gelecekte diplomatik ilişkilerin kurulması ve devletlerarası sınırın tamamen yeniden açılması mümkün” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında son yıllarda son derece olumlu bir diyalog geliştiğini söyledi.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURULACAK"

Erivan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Paşinyan, "Bu başarıyı büyük takdirle karşılıyorum ve yakın gelecekte, özellikle diplomatik ilişkilerin kurulması ve devletlerarası sınırın tamamen yeniden açılması gibi olumlu sonuçlar doğuracağından eminim" ifadelerini kullandı.

32 YILDIR KAPALI SINIR

1991’den bu yana Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Ankara’nın kararıyla 1993’ten beri iki ülke arasındaki sınır kapalı durumda.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR

Aralık 2021’de iki ülke, ilişkilerin normalleşmesini kolaylaştırmak amacıyla özel temsilciler atadı. Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç bu süreçte görevlendirildi.

12 EYLÜL GÖRÜŞMESİ VE YOL HARİTASI

12 Eylül 2025’te Rubinyan ve Kılıç, Erivan’da altıncı kez bir araya geldi. Görüşmede, üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerinin kara sınırını geçebilmesi için anlaşmanın hızlandırılması, Gümrü-Kars demiryolunun ve elektrik hattının yeniden işletilmesi için teknik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke arasındaki uçuşların artırılması konusunda mutabakat sağlandı.

Kaynak: Dış Haberler

İstanbul'da öldürüp, Özbekistan'a kaçtı! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balkanlar'daki ankete Erdoğan damgası! Üç ülkede zirveye oturdu - DünyaBalkanlar'daki ankete Erdoğan damgasıKızılelma’nın ilk silahlı uçuşu dünya basınında: Türkiye başka lige geçiyor - DünyaKızılelma’nın ilk silahlı uçuşu dünya basınında!American Airlines uçağında kan donduran olay! İniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulundu - Dünyaİniş takımlarına saklanan kaçak yolcu ölü bulunduTürkiye'den Sumud Filosu'na yardım eli! Tüm yolcular tahliye edildi - DünyaKüresel Sumud Filosu’na Türkiye’den yardım eli!İspanya’dan tarihi veto: ABD’nin İsrail sevkiyatına üs yasağı geldi! - DünyaABD-İsrail hattına İspanya freni!Güney Afrika'da kano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada - DünyaKano turu yapan turistlere fil saldırdı! Facia anları kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...