32 yıl sonra ilk kez! Türkiye ile Ermenistan sınırları açıyor mu?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında son yıllarda son derece olumlu bir diyalog geliştiğini söyledi.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURULACAK"

Erivan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Paşinyan, "Bu başarıyı büyük takdirle karşılıyorum ve yakın gelecekte, özellikle diplomatik ilişkilerin kurulması ve devletlerarası sınırın tamamen yeniden açılması gibi olumlu sonuçlar doğuracağından eminim" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Paşinyan'dan "Türkiye ile benzeri görülmemiş diyalog!" sözleri! Ermenistan Başbakanı BM'de konuştu

32 YILDIR KAPALI SINIR

1991’den bu yana Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Ankara’nın kararıyla 1993’ten beri iki ülke arasındaki sınır kapalı durumda.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR

Aralık 2021’de iki ülke, ilişkilerin normalleşmesini kolaylaştırmak amacıyla özel temsilciler atadı. Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç bu süreçte görevlendirildi.

12 EYLÜL GÖRÜŞMESİ VE YOL HARİTASI

12 Eylül 2025’te Rubinyan ve Kılıç, Erivan’da altıncı kez bir araya geldi. Görüşmede, üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerinin kara sınırını geçebilmesi için anlaşmanın hızlandırılması, Gümrü-Kars demiryolunun ve elektrik hattının yeniden işletilmesi için teknik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke arasındaki uçuşların artırılması konusunda mutabakat sağlandı.