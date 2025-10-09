Putin, canlı yayında Aliyev’den özür diledi!

Rusya ile Azerbaycan arasında buzlar eriyor. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev ile yaptığı görüşmede kameralar kayıttayken Azerbaycan halkından resmen özür diledi.

Kremlin’den paylaşılan görüntülerde, Rus liderin Aliyev’e dönerek “Daha önce de dile getirdiğim gibi, bu trajedi için özür diliyorum” ifadelerini kullandığı görüldü. Putin ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine “en derin taziyelerini” iletti.

Ayrıca Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Rusya'nın AZAL hava kazasıyla ilgili tazminat ödeyeceğini açıkladı.

RUS PANTSİR FÜZESİ VURMUŞTU

Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş sırasında düşmüştü. Yapılan teknik incelemeler, uçağın Rus yapımı bir Pantsir-S hava savunma füzesiyle vurulduğunu ortaya koymuştu.

AZERBAYCAN, ADALET TALEBİNDE KARARLI

Bakü yönetimi, kazada onlarca kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Moskova’dan resmi özür, tazminat ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.

NELER OLMUŞTU?

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı iki kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

BAKÜ'DE SPUTNİK-AZERBAYCAN OFİSİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Rusya’ya bağlı "Rossiya Segodnya" Uluslararası Haber Ajansı’nın Bakü ofisi Sputnik Azerbaycan'a Şubat 2025’te akreditasyonu durdurulmuş olmasına rağmen yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Haziran’da ajansın ofisine yapılan operasyonda arama faaliyetleri yürütüldüğü ve gözaltı işlemi gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Daha sonra 1 Temmuz’da Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Bakü Plaza alışveriş merkezi yakınlarında Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve aynı zamanda Yekaterinburg’daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ile oğlu Mutvali Şıhlinski, Rus kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler, Azerbaycan’dan büyük tepki toplamıştı. Şahin Şıhlinsk ve oğlu daha sonra serbest bırakılmıştı. Mutvali Şıhlinski, polis memuruna yönelik saldırı gerekçesiyle ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı.