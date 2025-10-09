Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor

İsrail ve Hamas arasında ilan edilen ateşkes, dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak memnuniyetle karşılanan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sağlanan ve bugün saat 12.00'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

TOPÇU BİRLİKLERİ GAZZE'Yİ VURUYOR

Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. O anlar canlı yayınlara da yansıdı. 

YARALILAR VAR

Dün akşamdan beri devam eden saldırılarda Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail'in kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını, hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiğini söyledi.

