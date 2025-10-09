Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı 

İhtiyaç kredisi faizlerinde bir süredir düşüş hızının yavaşlaması, tüketicileri yeniden faizsiz kredilere yönlendirdi. Genellikle “yeni müşteri kazanmak” için sunulan faizsiz kredilerde en yüksek limit 90 bin TL’ye kadar çıktı. Bu arada faizsiz kredi talep edecek tüketicilerin başka giderlerle ve kredi notuna göre “daha düşük tutarla” karşılaşabileceği uyarıları yapılıyor. Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Eylül ayı enflasyonunun tahminleri aşmasının ardından, gelecekte faiz indirimlerinin “daha küçük adımlarla” gerçekleşebileceği yönünde beklentiler yükselmeye başladı. Piyasalarda bu durumun kredilere yansıması da dikkatler takip ediliyor.

Tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi faizlerinde de düşüş hızı dururken; kısa vadeli ve düşük tutarlı giderler için yeniden “faizsiz krediler” araştırılmaya başladı.

EN YÜKSEK LİMİT 90 BİN TL’DE…

9 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan faizsiz kredi seçenekleri şöyle:

Denizbank

-3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

-1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

QNB

-3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi

-3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Garanti BBVA

-25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans

-Sigortasız, 50.000 TL'ye varan kredi

Akbank

-3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

-1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

İş Bankası

-3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

-1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

TÜKETİCİLERE UYARILAR

-Faizsiz krediler bankalar tarafından genellikle bir kampanya kapsamında, “yeni hesap açan” müşteriler için sunuluyor.

-Faizsiz kredilerin belli bir bölümü, müşteriye verilecek kredi kartı üzerinden “nakit avans” olarak veriliyor. Böylece tüketiciler yeni bir kredi kartı sahibi olabilir. Bu durum, gelecekte “kart aidatı” gibi masrafları da gündeme getirebilir.

-Bankalar tarafından ilan edilen faizsiz kredi tutarları her müşteri için verilmiyor. Tüketicinin kredi notuna göre faizsiz kredi tutarı, ilan edilen tutardan daha düşük seviyede kalabiliyor.

-Faizsiz kredilerde ana para üzerinden faiz işletilmese de kredi komisyonu ya da sigorta gibi farklı maliyetler olabilir, buna da dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

-Faizsiz kredilerde taksitler ağırlıklı olarak 3 ay, nadiren 6 ay ile sınırlı oluyor. Dolayısıyla geri ödemede aylık taksitler de yüksek olabiliyor. Bu durum, tüketiciler için de geri ödeme konforunu düşük tutuyor.

