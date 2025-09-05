AZAL krizi büyüyor: Azerbaycan, Rusya’nın ‘sigorta oyununu’ reddetti

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerilim, Grozni hava sahasında düşürülen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağı sonrası tırmanırken, Moskova’nın "sigorta ödemesi" açıklamasına Bakü’den cevap geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Sigorta ödemelerinin tazminatla karıştırılması doğru değildir" diyerek tepki gösterdi.

Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Eylül tarihli açıklamasına tepki göstererek, "Rusya'da uluslararası sigorta şirketi faaliyet göstermediği göz önüne alındığında, AZAL uçağının sigortası bir Rus şirketi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla sigorta ödemelerinin Azerbaycan'ın Rusya hükümetinden talep ettiği tazminatla eş tutulması girişimleri yanlıştır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Rusya, Azerbaycan’ın can damarını vurdu: Petrol deposu enkaza döndü!

"SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÖDEME, SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ"

AZAL ve yolculara yapılan ödemelerin sigorta sözleşmeleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Hacızade, bu sürecin son altı aydır sürdüğünü belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel olarak bu ödemeler, AZAL'ın uçak ve yolcu sigortasını üstlenmesi sonucunda, sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülükler uyarınca sağlanmaktadır. Rus sigorta şirketi tarafından yapılan ödemelere gelince, uçak sigortalarının genellikle ilgili uluslararası sigorta şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği unutulmamalıdır."

"ASIL SORUN UÇAK DEĞİL, RUSYA'NIN TAVRIDIR"

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Azerbaycan’da tutuklu bulunan 13 Rus vatandaşını iki ülke arasındaki gerginliğin nedeni olarak göstermesine de cevap veren Hacızade, "İlişkilerde gerginliğe yol açan asıl sebep, AZAL uçağının vurulması ve sonrasında Rusya yetkililerinin sergilediği tutumdur" dedi.

Hacızade ayrıca, Yekaterinburg’da Azerbaycan vatandaşlarına yönelik saldırıların ve bazı Rus kurumlarının Azerbaycan’a karşı yürüttüğü faaliyetlerin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere 25 Aralık’ta havalanan AZAL uçağı, Rusya hava savunma sistemleri tarafından Grozni hava sahasında vurulmuştu. Uçak, yönünü Kazakistan’a çevirerek Aktau kentine acil iniş yapmaya çalışırken düşmüş, 38 kişi hayatını kaybetmişti.

RUSYA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olay sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak "olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi" nedeniyle özür dilemişti.

SEFEROV KARDEŞLER OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

27 Haziran sabahı Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen operasyonlarda Azerbaycan asıllı Ziyeddin ve Hüseyn Seferov kardeşler hayatını kaybetti. Eş zamanlı baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ağır yaralandı.

BÜYÜKELÇİLİK ÇAĞRILDI, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar nedeniyle Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırdı. Aynı süreçte Azerbaycan Kültür Bakanlığı, ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

SPUTNİK AZERBAYCAN'A SORUŞTURMA AÇILDI

Şubat ayında akreditasyonu iptal edilen Sputnik Azerbaycan ofisi, yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle 30 Haziran’da operasyonla karşı karşıya kaldı.

DİASPORA BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

1 Temmuz’da Yekaterinburg’daki Bakü Plaza yakınlarında, Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ve oğlu Mutvali Şıhlinski polis tarafından sert müdahaleyle gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada infiale yol açarken, Mutvali Şıhlinski 16 Temmuz’da tutuklandı.