Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

2023 yılında 'asrın felaketi' ile sarsılan Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Açıklamaya göre sarsıntı yerin 4.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.