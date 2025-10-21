Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2023 yılında 'asrın felaketi' ile sarsılan Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Açıklamaya göre sarsıntı yerin 4.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz