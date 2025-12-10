Adile Naşit’in hayat öyküsü aynı anda hem sinemada hem sahnede izleyiciyle buluşuyor. Çağan Irmak’ın filmi ve Emrah Uslu’nun tiyatro oyunu ünlü sanatçıyı yeniden gündeme taşıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Yeşilçam’ın usta oyuncularından Adile Naşit, bugünlerde hem beyazperdede hem de tiyatro sahnesinde “canlanıyor”.

5 Aralık’ta vizyona giren ve 30 bin seyirci çeken Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği “Adile Naşit” eseri, oyuncunun dramatik hayat hikâyesini feminist vurgularla işliyor. Bu esnada yazar ve yönetmenliğini Emrah Uslu’nun üstlendiği “Bir Kahkahanın Ardındaki Gözyaşı” adlı tiyatro eseri ise Anadolu’da seyircilerle buluşuyor.

İŞTE SAHNELENECEĞİ MEKANLAR

Elif Çakman’ın Adile Naşit’i canlandırdığı tek perdelik oyun, bu akşam Ankara Vesahne Panora & Kulis Tiyatrosu’nda, 13 Aralık’ta Balıkesir Gönen Belediyesi Konferans Salonu’nda, 14 Aralık’ta Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 17 Aralık’ta Bolu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ve 23 Aralık’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

