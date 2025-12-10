Rus lider Putin, ülkede tüm çabalara rağmen düşmeye devam eden doğum oranlarına dikkat çekerek ailelere “en az üç çocuk” çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (73), ülkesinin nüfusunda yaşanan azalmaya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ez az üç çocuk sloganını benimsedi.

Rus lider “Uzun vadeli tarihî hedefi miz, insanımızı korumak ve çoğaltmaktır. Daha yüksek doğum oranları, çocuklu ailelere destek, daha uzun ve sağlıklı hayat ortak çabalarımızın temelini teşkil ediyor. Tüm millî projeler, doğrudan veya dolaylı olarak demografi k kalkınma sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalı” dedi.

200 SENENİN EN DÜŞÜK ORANI

2025’in ilk üç çeyreğinde 200 senenin en düşük doğum oranı gerçekleşerek sadece 293 bin bebek doğdu. Bu, geçen yıla göre %2,4’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Ülke, 10 yıldan uzun süredir ülkenin azalan nüfus oranlarını artırma amacıyla kürtaj ve doğum kontrolüne erişimi kısıtladı, hamilelere ödemeler yaptı. Rus siyasetçi Valery Seleznyov da 2023’te hafif suçtan hapis yatan kadınların, doğum yapsınlar diye serbest bırakılmalarını teklif etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası