Putin, Erdoğan'ın izinde! "En az 3 çocuk" çağrısı yaptı
Rus lider Putin, ülkede tüm çabalara rağmen düşmeye devam eden doğum oranlarına dikkat çekerek ailelere “en az üç çocuk” çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin 200 yılın en düşük seviyesine inen doğum oranları ve azalan nüfusu sorununa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en az üç çocuk" sloganını benimseyerek demografik kalkınmayı ulusal bir öncelik haline getirdi.
- 2025'in ilk üç çeyreğinde Rusya, 200 yılın en düşük doğum oranını (293 bin bebek) kaydederek geçen yıla göre %2,4 düşüş yaşadı.
- Ülke, 10 yılı aşkın süredir kürtaj ve doğum kontrolü erişimini kısıtlayarak ve hamilelere ödemeler yaparak doğum oranlarını artırmaya çalışıyor.
- Rus bir siyasetçi, doğum oranlarını artırmak amacıyla hafif suçtan hapis yatan kadınların serbest bırakılmasını teklif etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (73), ülkesinin nüfusunda yaşanan azalmaya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ez az üç çocuk sloganını benimsedi.
Rus lider “Uzun vadeli tarihî hedefi miz, insanımızı korumak ve çoğaltmaktır. Daha yüksek doğum oranları, çocuklu ailelere destek, daha uzun ve sağlıklı hayat ortak çabalarımızın temelini teşkil ediyor. Tüm millî projeler, doğrudan veya dolaylı olarak demografi k kalkınma sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalı” dedi.
200 SENENİN EN DÜŞÜK ORANI
2025’in ilk üç çeyreğinde 200 senenin en düşük doğum oranı gerçekleşerek sadece 293 bin bebek doğdu. Bu, geçen yıla göre %2,4’lük bir düşüş anlamına geliyor.
Ülke, 10 yıldan uzun süredir ülkenin azalan nüfus oranlarını artırma amacıyla kürtaj ve doğum kontrolüne erişimi kısıtladı, hamilelere ödemeler yaptı. Rus siyasetçi Valery Seleznyov da 2023’te hafif suçtan hapis yatan kadınların, doğum yapsınlar diye serbest bırakılmalarını teklif etmişti.