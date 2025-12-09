Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasında Rusya’nın karşı başvurusunu kabul ederek süreci yeni bir aşamaya taşıdı. Mahkeme, Ukrayna’nın Rusya’nın iddialarına cevabını 2026 yılına kadar sunması gerektiğini açıkladı. Böylece iki ülkenin karşılıklı suçlamaları, aynı dava dosyası içinde eş zamanlı olarak değerlendirilecek.

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasında Rusya’nın karşı davasını kabul etti. Ukrayna’ya 2026’ya kadar cevap süresi tanındı.

RUSYA’NIN KARŞI DAVASI KABUL EDİLDİ

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme kapsamında devam eden davada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yaptığı karşı davayı kabul edilebilir buldu. Karar, Divan’ın yayımladığı resmi belgede yer aldı.

Mahkeme, Rusya’nın soykırım iddiasının yargılamanın bir parçası olarak ele alınacağını açıkladı. Ukrayna’nın bu karşı davaya cevabını7 Aralık 2026 tarihine kadar sunması gerekiyor.

ICJ ZAMAN ÇİZELGESİNİ BELİRLEDİ

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın açtığı ana davanın dinlenmeye devam edeceğini duyurdu. Rusya’nın iddiasına karşı Ukrayna’nın reddetme talebi ise ICJ tarafından kabul edilmedi.

Mahkemeye göre, Rusya’nın Ukrayna’daki iddialarını desteklemek için kullanacağı deliller ile Ukrayna’nın karşı argümanları büyük ölçüde aynı temele dayanıyor. Bu nedenle iki sürecin eş zamanlı ilerlemesine karar verildi.

Rusya, kendi davası ve Ukrayna’nın cevabına ilişkin kapsamlı argümanlarını 7 Aralık 2027 tarihine kadar mahkemeye sunacak.

DAVANIN BAŞLANGICI: 26 ŞUBAT 2022

Ukrayna, 26 Şubat 2022’de Rusya Federasyonu’nun soykırım iddiasını gerekçe göstererek Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yürüttüğü operasyonun uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğini belirterek ICJ’ye başvuru yapmıştı.

Daha sonra 33 ülke, Ukrayna’nın davasına müdahil oldu. Ancak sözleşme maddelerine yönelik çekinceler nedeniyle ABD’nin müdahil olma beyanı mahkeme tarafından kabul edilmedi.

UKRAYNA’NIN İDDİASI: “RUSYA SOYKIRIMI BAHANE ETTİ”

Ukrayna başvurusunda, Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’te “soykırım işlendiği” iddiasını kasıtlı olarak çarpıttığını dile getirmişti. Kiev yönetimi, Moskova’nın bu iddiayı kullanarak sözde “Luhansk Halk Cumhuriyeti” ve “Donetsk Halk Cumhuriyeti”ni tanıdığını ve ardından tam ölçekli işgali başlattığını söyledi.

Ukrayna, bölgede soykırım işlendiğini kesin bir dille reddediyor.

BAĞIMSIZ KOMİSYON: SOYKIRIM TESPİTİ YOK

4 Eylül’de Ukrayna’daki ihlalleri inceleyen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun başkanı Erik Mose, komisyonun Ukrayna’da soykırım işlendiği sonucuna varmadığını açıkladı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Taraflar, Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen zaman çizelgelerine uymakla yükümlü. Hem Ukrayna hem diğer müdahil ülkeler, ICJ’nin önümüzdeki dönemde atacağı yeni adımları ve nihai karar için oluşturulacak kanıt kapsamını bekliyor.

