Rusya Devlet Başkanı Putin, "Karadeniz'deki saldırılar devam ederse Ukrayna'yı denizden kesebiliriz" dedi. Ayrıca Putin, "Avrupalıların bir barış gündemi yok ve şu anda ABD'nin çözüm çabalarını engelliyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını artıracak" dedi.

Putinden Avrupaya tehdit! Savaşmak istiyorlarsa hazırız

Ayrıca Putin, "Karadeniz'deki saldırılar devam ederse Ukrayna'yı denizden kesebiliriz" dedi.

Putin, Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını ancak Avrupa ülkelerinin savaş başlatması halinde Rusya’nın savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.

Putin, “Avrupa, çözüm konusunda Rusya için tamamen kabul edilemez teklifler sunuyor" dedi.

