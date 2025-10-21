Uzmanlar KKTC seçimlerini değerlendirdi: Seçim vaatleri unutulur akılcı diplomasi gelir!

YEŞİMERASLAN - Kıbrıs Türk halkı cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz yaptı ve ‘iki devletli çözümü’ savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yerine ‘Rumlarla federasyon’ yanlısı ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ı seçti. Hiçbir ülke tarafından tanınmayan ancak seçimleri Avrupa ve Arap dünyasında yakın markaja alınan KKTC’de sandıktan çıkan sonuçları gazetemize değerlendiren uzmanlar, ada gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, seçim sonuçlarının iki devletli çözüm ve federasyon tartışmaları açısından bir referandum olarak sunulmasının son derece hatalı olduğuna işaret ederek, Kıbrıs halkının seçimi kaybeden yönetime tepkili olduğunu ifade etti.

ÜNAL: KEND İ SONUNU GETİRİR

KKTC halkının, Ankara’nın KKTC’nin iç işlerine alenen karışıyor gibi bir görüntü verilmesine tepki gösterdiğini kaydeden Ünal “Tepkiler Ersin Tatar’a karşı oya dönüştü; çünkü aslında federasyon kelimesine alerjik bakan hatta artık müzakere edilmesini dahi istemeyen büyük kesimler bile Tatar’ı Türkiye’ye çok yakın buldukları için cezalandırdı” dedi.

Ünal, şunları kaydetti:

Ankara iki devletli çözüm tezinde ısrarcı ise bu seçim sonuçlarının Türkiye’nin Kıbrıs davasının stratejik yönleri üzerinde hemen hemen hiçbir etkisi olamaz; çünkü KKTC Cumhurbaşkanı’nın kendi başına ve Türkiye’ye rağmen federasyon müzakerelerine başlaması, yürütmesi düşünülemez. Ankara, Erhürman üzerinde KKTC seçimlerinin her defasında Kıbrıs sorununun nasıl çözülmesi gerektiğine dair referanduma dönüştürülmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtmeli. Özellikle de çok kutuplu dünyada federasyon veya Türkiye’nin adadan çıkarılmasını amaçlayan akla ziyan tezlerin konuşulmasının yanlış olduğu telkininde bulunmalı. Erhürman’ın Ankara’nın telkinlerine rağmen federasyoncu tezleri uygulamaya koymaya çalışması kendi sonunu getirir. Ankara destek vermediği hatta karşısına aldığı zaman Erhürman’ı uluslararası arenada kimse ciddiye almaz.

ORALLI: DEVLET AKLI DOĞRU YERDE

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise seçimlerin tamamlandığını, sıranın siyasetin akıl sınavında olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve kimliğini koruyan unsurun Türkiye’nin garantörlüğü olduğunun altını çizen Orallı “Dengeyi sarsacak her adım, yalnızca siyaseten değil, stratejik olarak da sürdürülemez. Federasyon söylemi teoride cazip görünse de pratikte Rum tarafının ‘eşit egemenlik’ fikrini reddettiği defalarca görüldü. O nedenle iki devletli çözüm artık tarihsel bir zorunluluk. Seçim meydanlarının sert söylemleri, yönetim sorumluluğu karşısında yerini akılcı diplomasiye bırakır. Erhürman’ın da Türkiye ile uyumlu, ılımlı ve rasyonel bir çizgiye yöneleceği kuvvetle muhtemel” diye konuştu.

KKTC’nin uluslararası alanda elde ettiği kazanımlara vurgu yapan Orallı, Doğu Akdeniz enerji diplomasisinde görünürlüğün kolay elde edilmediğini, federasyon adına terk edilemeyeceğini kaydederek şunları söyledi: