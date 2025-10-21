Piyasalarda belirsizlik artıyor! Altın fiyatlarında yeni rekor

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Geçen haftanın son işlem gününde 4.380 dolar ile zirve yapan ons altın, gelen kâr satışlarıyla birlikte en düşük 4.181 doları görmüştü. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çeviren ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında erken saatlerde 4.381 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü. TSİ 06:00 sıralarında ons fiyatında 4.345 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

21 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. 21 Ekim 2021 gram altın fiyatı 5.898 TL’yi test ederek, geçen hafta gördüğü 5.910 TL rekoruna oldukça yaklaştı. Sabah saatlerinde gram altın fiyatında 5.860 TL’ye yakın görümüm devam ediyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 6.260 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da ilk işlemlerde 10 bin 210 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine dair pozitif beklentilere rağmen onsta yeniden rekor fiyatlar test edildi.

Dün ABD’de, ekim ayının başından itibaren “kapalı” olan hükümetin açılması için 11’inci oylama yapıldı. Ancak bu oylamadan da bir netice çıkmadı. Siyasi ve ekonomik belirsizliğin sürmesi, piyasada güvenli liman alımlarına destek oldu.

FED BEKLENTİLERİ

Bu arada ABD hükümetinin kapanması 21’inci gününe girerken, bu süre, tarihteki en uzun üçüncü kapanma olarak da kayıtlara geçti. Sürenin gittikçe uzaması, piyasalarda da endişeleri artırıyor.

Öte yandan FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisi de sarı metale doping oluyor. CME FED Watch anketine göre; 29 Ekim’deki FED toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %99,4 ve 10 Aralık’taki toplantıda da aynı orandaki indirim %98,8 ihtimalle fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar faizindeki gerileme beklentisi, altını elde tutmanın maliyetini de düşürerek sarı metale destek oluyor.