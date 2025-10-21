Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KOSGEB 2026'da 53 bin KOBİ'yi destekleyecek

Türkiye Gazetesi
KOSGEB 2026’da 53 bin KOBİ’yi destekleyecek
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından geçen yıl 32 bin 401 KOBİ desteklenirken bu yıl sonunda sayının 52 bine çıkması öngörülüyor.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ’ne göre desteklenecek KOBİ sayısının gelecek yıl 53 bine, 2027’de 54 bine ve 2028’de 55 bine yükselmesi planlanıyor. KOSGEB’in gelecek yıl 156 işletmenin dijital dönüşümü için yatırım giderlerini desteklemesi bekleniyor.

