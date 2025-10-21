İsrail hem ‘barış’ diyor hem de Gazze’de saldırılarını sürdürüyor! Saldırılar altında ikinci tur başlıyor

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen Gazze’de katliam yeniden başladı. Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurmasına rağmen İsrail ordusu “Askerlerimize saldırı yapıldı” bahanesiyle önceki gün 45 sivili daha şehit etti. Ateşkesin ardından katledilen Gazzelilerin sayısı 99’a yükselirken, ateşkesin ikinci aşaması için hazırlıklar başladı.

Hamas, Gazze lideri Halil Hayya başkanlığındaki bir heyetin ateşkes görüşmeleri için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da ateşkesi görüşmek için İsrail’e gitti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’nin gelmesinden saatler önce Tel Aviv’e ulaşan Witkoff ile Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İlgili Haber Netanyahu'dan akılalmaz itiraf! "Ateşkese rağmen 153 ton bomba attık"

‘HAMAS SİLAHSIZLANACAK’

Witkoff ve Kushner, İsrail’e gelmeden önce CBS News’in “60 Minutes” programında açıklamalarda bulundu. Trump başkanlığındaki “Barış Kurulu”na bağlı geçici yönetim organı kurmak için “ön hazırlıklar” yapmaya başladıklarını belirten Kushner, bu yapıya “nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanların” da dâhil olacağını ifade etti. Witkoff ise Hamas’ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin “çok düşük ihtimal” olduğunu belirterek, bunun için “silah geri alım programı” düzenleyeceklerini açıkladı.

TRUMP: ATEŞKES Y ÜRÜRLÜKTE

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Gazze’deki ateşkesin hâlen yürürlükte olduğunu söyledi. Hamas’ın liderlik kademesinin barış anlaşmasına uyduğunu ifade eden Trump, Hamas’ın içindeki bazı isyancı grupları ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

BEN-GVİR: TEKRAR SALDIRALIM

Öte yandan İsrail’in ırkçı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’den skandal bir açıklama daha geldi. Ben-Gvir “Artık rehineleri teslim aldığımıza göre; savaşa geri dönmeli ve Gazze’nin üzerine cehennemin kapılarını açmalıyız” dedi.

İSRAİL, BİR GAZETECİYİ DAHA KATLETTİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah şehrine düzenlediği saldırılarda Filistinli gazeteci Ahmed Ebu Mutayr hayatını kaybetti. Mutayr’in cenazesi, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden alınarak toprağa verildi.