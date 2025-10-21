Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hong Kong'da facia: Kargo uçağı inişte pistten çıkarak denize sürüklendi

Hong Kong'da facia: Kargo uçağı inişte pistten çıkarak denize sürüklendi

Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hong Kong Havalimanı'nda “Boeing 747” tipi kargo uçağı iniş sırasında güvenlik aracına çarparak denize sürüklendi. Kazada iki görevli hayatını kaybederken, mürettebat kurtarıldı.

Dubai’den Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesine sefer yapan Emirates Hava Yolları’na ait kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inişte kaza yaptı.

“Boeing 747” tipi uçak, iniş sırasında güvenlik aracına çarparak pistten çıktı ve denize sürüklendi. Kazada, güvenlik aracında bulunan iki havalimanı görevlisi öldü.

Ölenlerin 30 ve 41 yaşlarında iki erkek görevli olduğu, uçağın 4 kişilik mürettebatının ise tümünün kurtarıldığı belirtildi. Kaza sonrası havalimanının kuzey pisti geçici olarak hizmete kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

