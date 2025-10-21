Hong Kong'da facia: Kargo uçağı inişte pistten çıkarak denize sürüklendi

Dubai’den Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesine sefer yapan Emirates Hava Yolları’na ait kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inişte kaza yaptı.

“Boeing 747” tipi uçak, iniş sırasında güvenlik aracına çarparak pistten çıktı ve denize sürüklendi. Kazada, güvenlik aracında bulunan iki havalimanı görevlisi öldü.

Ölenlerin 30 ve 41 yaşlarında iki erkek görevli olduğu, uçağın 4 kişilik mürettebatının ise tümünün kurtarıldığı belirtildi. Kaza sonrası havalimanının kuzey pisti geçici olarak hizmete kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.