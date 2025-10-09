Pakistan’da art arda terör saldırısı! 8'den fazla ölü ve yaralı var

Pakistan ordusu, Perşembe günü yaptığı açıklamada kuzeybatıdaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında bir ordu binbaşı ve yedi silahlı militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre, olay Dera Ismail Khan bölgesinin Daraban ilçesinde meydana geldi. Çatışma, ülkede art arda yaşanan saldırıların son halkası oldu.

Afganistan sınırına yakın Orakzai kabile bölgesinde yaşanan kanlı çatışma, iki subayın da aralarında bulunduğu 11 Pakistanlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıdan sadece bir gün sonra meydana geldi.

Ordu, öldürülen militanların güvenlik güçlerine karşı çok sayıda saldırıya karıştığını ve sivilleri hedef aldıklarını açıkladı.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan, son yıllarda ülke genelinde terör saldırılarında belirgin bir artış yaşıyor. İslamabad yönetimi, artan saldırılardan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) örgütünü sorumlu tutarken, Afganistan yönetimini örgütün sınır ötesi faaliyetlerini engellememekle suçluyor.

Ancak Kabil, bu suçlamaları reddederek Afgan topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini yinelidi.

KHYBER PAKHTUNKHWA VE BELUCİSTAN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER

Pakistan Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nin raporuna göre, ülke 2025’in üçüncü çeyreğinde şiddet olaylarında keskin bir artış yaşadı. Toplam 329 terör saldırısı ve operasyon sonucu en az 901 kişi öldü, 599 kişi yaralandı.

Veriler, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 46’lık bir artışa işaret ediyor. 2025 yılı boyunca toplam 2 bin 414 ölüm kaydedildi; bu rakam, geçen yılın toplamını aşmaya çok yakın.

Rapor, şiddet olaylarının yaklaşık yüzde 96’sının Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan eyaletlerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Khyber Pakhtunkhwa, toplam ölümlerin yüzde 71’ini (638 kişi) oluştururken, Belucistan aynı dönemde ölümlerin yüzde 25’ini (230 kişi) kaydetti.

PAKİSTAN'IN NÜKLEER CEPHANELİĞİ 200'E YAKLAŞIYOR

Diğer yandan Bulletin of the Atomic Scientists dergisinde yayımlanan son rapora göre, Pakistan’ın nükleer silah stoku 2025 itibarıyla yaklaşık 170 savaş başlığına ulaştı.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’nun Nükleer Bilgi Projesi ekibince hazırlanan raporda, Pakistan’ın modernizasyon sürecini hızlandırdığı, yeni füze sistemleri ve genişleyen fisil madde üretimiyle nükleer kapasitesini istikrarlı şekilde artırdığı belirtildi.

TAM SPEKTRUMLU CAYDIRICILIK DOKTRİNİ

Raporda, Pakistan’ın nükleer stratejisinin “tam spektrumlu caydırıcılık” anlayışına dayandığı vurgulandı. Bu doktrin; stratejik, operasyonel ve taktik seviyede nükleer silah kullanımını kapsıyor.

Eski Ulusal Komuta Otoritesi Başkanı General Khalid Kidwai, ülkesinin “ilk kullanmama” politikasını reddettiğini belirterek, “Pakistan’ın operasyonel olarak hazır nükleer kapasitesi, hiçbir lidere geri adım atmama özgürlüğünü verir” şeklinde görüşlerini dile getirmişti.

YENİ NESİL FÜZELER DİKKAT ÇEKİYOR

Pakistan, kısa menzilli Nasr ve orta menzilli Shaheen-II, Shaheen-III füzeleriyle cephaneliğini genişletirken, Ababeel füzesiyle de çoklu bağımsız hedefleme (MIRV) kabiliyetini test ediyor.

Rapora göre, Babur-3 denizaltından fırlatılabilen füze sistemiyle birlikte Pakistan, nükleer üçlü kapasiteye —kara, hava ve deniz tabanlı platformlara— ulaşma hedefine yaklaşıyor.