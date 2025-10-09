'Basit bir baş ağrısı' demeyin! Uzman isimden ebeveynlere kritik uyarı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kılıç, çocuklarda görülen baş ağrılarının her zaman masum olmadığını belirterek, bazı durumlarda ciddi hastalıkların erken belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Baş ağrısının çocukluk çağında sık rastlanan bir şikâyet olduğunu söyleyen Dr. Kılıç, "Çoğu zaman zararsızdır, ancak bazı belirtilerle birlikte olduğunda önemli hastalıkların habercisi olabilir. Ailelerin bu konuda bilinçli davranması hem gereksiz endişeleri önler hem de olası bir hastalığın erken teşhis edilmesini sağlar" dedi.

BAŞ AĞRISININ TÜRLERİ

Dr. Kılıç, çocuklarda baş ağrısının temel olarak iki grupta incelendiğini belirtti:

Birincil (primer) baş ağrıları: Beyinde yapısal bir neden olmadan ortaya çıkar. Migren, zonklayıcı ve tek taraflı olabilir; bulantı veya kusma eşlik edebilir. Gerilim tipi baş ağrısı ise genellikle stresle artar ve baskı hissi şeklinde kendini gösterir.

İkincil (sekonder) baş ağrıları: Altta yatan başka bir hastalığın belirtisidir. Sinüzit, ateş, göz kusurları veya beyin tümörleri bu tür ağrılara yol açabilir.

DİKKAT GEREKTİREN DURUMLAR

Dr. Kılıç, bazı baş ağrılarının acil değerlendirme gerektirdiğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

"Sabah uykudan uyandıran ya da kusmayla birlikte olan ağrılar, gün geçtikçe şiddeti artan ağrılar, kafa travması sonrası başlayan baş ağrıları ciddiye alınmalıdır. Ayrıca ateş, ense sertliği, bilinç değişikliği, nöbet, görme bozukluğu veya dengesizlik gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır."

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Tanı aşamasında hastanın ağrısının sıklığı, süresi, eşlik eden belirtiler ve nörolojik muayene bulgularının değerlendirildiğini belirten Kılıç, "Gerektiğinde göz muayenesi, kan testleri veya beyin görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir" dedi.

Tedavi konusunda ise yaşam tarzının çok önemli olduğunu belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeterli uyku, yeterli sıvı tüketimi, düzenli beslenme ve ekran süresinin azaltılması baş ağrısını önlemede etkilidir. Ağrı kesiciler ise yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Migrenli çocuklarda çikolata, salam ve kafeinli içecekler gibi tetikleyici gıdalardan uzak durulmalıdır."

AİLELERE ÖNERİLER

Ailelere baş ağrısı günlüğü tutmalarını öneren Dr. Kılıç, "Ağrının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü ve hangi koşullarda ortaya çıktığı not edilmelidir. Ağrı sonrası uyku veya kusma gibi durumlar da kaydedilmelidir. Düzenli göz muayenesi yapılması, gereksiz ilaç veya tetkiklerden kaçınılması önemlidir. Şüpheli durumlarda mutlaka çocuk nöroloğu değerlendirmesi gerekir" dedi.

Dr. Kılıç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çocuklarda baş ağrısı çoğunlukla geçici ve zararsızdır, ancak bazı durumlar ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir. Ebeveynlerin dikkatli gözlemi ve zamanında tıbbi değerlendirme, çocukların sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşır."